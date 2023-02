Az U17-es gárda az első félidőbeli 1–0-s vezetése után a második játékrészben 3–0-ra is elhúzott, a mérkőzést végül 4–2 arányban nyerte úgy, hogy a Rubeola fiataljai a második félidőben két gólnál közelebb nem jöttek a kecskemétiekhez. A kecskeméti gólokat Balis Gergő, Hajnal Norbert, Hajnal Viktor és Major András szerezték.

–Egy fiatal brigáddal vágtunk neki a találkozónak, és már az elején jeleztük, hogy a három pontért érkeztünk – értékelt Móra Viktor, a ScoreGoal Kecskemét U17-es csapatának az edzője. – Az első félidőben csak egyszer tudtunk betalálni, habár már akkor is számos lehetőséget dolgoztunk ki. A fordulás után is rendben volt a koncentráció, és ott már gólokkal is párosult a jó játék.