Rendkívül kiélezett a csata a dobogós helyezésekért az alapszakasz utolsó fordulóját megelőzően. Az SG Kecskemét Futsal számára még maradt egy lehetőség, hogy feljebb lépjen a 4. helyről, ehhez viszont Nyíregyházán győzni kell, ha nem akarnak izgulni a kecskemétiek.

A fekete mezes kecskemétiek sorsa a saját kezükben van az utolsó alapszakasz-fordulóban Nyíregyházán

Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

A tabellára tekintve látható, hogy egyetlen pont választja el a kecskemétieket a dobogótól. A 22. fordulóban riválisaik egymással küzdenek meg, ugyanis az MVFC Berettyóújfalu a Veszprémet fogadja. Bárhogy is alakul az a mérkőzés, a kecskemétiek abban az esetben tudnak biztosan feljebb ugrani, ha győznek a Nyíregyháza vendégeként. Pontazonosság esetén a győzelmek száma, majd a gólkülönbség, utána pedig a lőtt gól számít, így akármilyen eredmény is születik a másik mérkőzésen, valakit biztosan meg tud előzni egy győzelemmel az SG Kecskemét, melyek felsőházi tagsága ebben az idényben nem forgott egyébként veszélyben. A helyzet azonban komplikált a kék oroszlánoknál, ugyanis a sárga és piros lapos eltiltások miatt alapjátékosait lesz kénytelen nélkülözni a szakmai stáb. Marko Gavrilovics, a Kecskemét sportigazgatója ezzel együtt bizakodó a mérkőzés előtt, ez egy jó esély lesz így a fiatalok számára is a bizonyításra. A két együttes legutóbb meccsét nagyon korán eldöntötte hazai pályán a ScoreGoal, hiszen Hadnagy és Pál dupláival már a szünetben 4–0-ra vezettek a hazaik, s végül 4–1-re meg is nyerték az összecsapást Kecskeméten.

– A legutóbbi vereség miatt különösen fontos lesz ez az összecsapás számunkra – mondta a mérkőzés előtt Marko Gavrilovics, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója. – Még van esélyünk odaérni a dobogóra, de ahhoz mindenképp győznünk kell hétfőn. A Nyíregyháza a közelmúltban jó eredményeket ért el, köszönhetően a brazil légiósaiknak is. Ami nehezebbé teszi ezt a meccset, hogy öt játékosra sem számíthatok eltiltás miatt, és vannak még maródiak is a sorainkban.

Ez egy történelmi meccs lesz a klub életében, hiszen az NB I.-es keret mezőnyjátékosai mellé az utánpótlásból nevezünk fiatalokat, akik a héten kapcsolódtak be a felnőttek munkájába teljes intenzitással.

Azt nem mondhatom, hogy mi vagyunk a favoritok, hiszen az előbb taglalt helyzet nem egyszerű, de aki pályára lép, az az utolsó leheletéig fog küzdeni, hogy dicsőséget szerezzünk Kecskemétnek, és a lehető legjobb pozícióból várhassuk a felsőházi küzdelmeket –tett hozzá a szakember.

A Kecskemét győzelemmel tehát dobogós lehet, amennyiben ez nem sikerül, negyediknél rosszabb már nem lehet az alapszakaszban. A felsőház mezőnye már jóval korábban kialakult, az már biztos, hogy a Haladás, a Veszprém, a Berettyóújfalu, az Aramis és a DEAC küzdhet meg a bajnoki címért és a dobogós helyekért a folytatásban a Kecskemét mellett. A felsőházba helyezés alapján visznek magukkal pontokat a csapatok, ezért sem mindegy, miként alakul az utolsó meccs.

Az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal találkozó hétfő este 19 órakor rendezik nyíregyházi Continental Arénában.