A két csapat három héttel ezelőtt, január 22-én találkozott egymással legutóbb, akkor szoros első félidőt követően végül magabiztosan, 33-22-re győztek a zöld-fehérek.

A KNKSE két új játékossal vágott neki ennek a meccsnek. Kettős játékengedéllyel két békéscsabai, a beálló Bencsik Bojána és az irányító/átlövő Zsemberi Zóra is a hírös városiakat erősíti.

A találkozó első gólját Török révén az FTC U19 érte el, majd a hazaiaktól Berkes-Kaiser válaszolt az ellentámadásból. A kecskemétiek beállójátéka Berkes-Kaisernek köszönhetően remekül működött a meccs kezdeti fázisában, az első félidő felénél a KNKSE 11-es számú játékosa már hatszor volt eredményes, mellette Kollár, Iványi, Palotás és az új játékos, Zsemberi is betalált és Mátrai tanítványai a 15. percben – először a meccsen – gólelőnybe kerültek, 10-9. Ekkor gyorsan visszavette a vezetést a Ferencváros, majd perceken keresztül fej-fej mellett haladtak a csapatok. 14-14-nél egy 3-0-s futással elléptek a vendégek. A játékrész hazai szempontból úgy zárult, ahogy kezdődött, Berkes-Kaiser találatával. A szünetben 16-18 volt az állás.

Balogh találatával indult a második felvonás, mellyel ismét három volt a két csapat közti differencia, majd Bencsik is meglőtte első gólját (majd rögtön a másodikat is) a KNKSE színeiben. Ennek ellenére Szabó Laura találatával már néggyel vezetett az FTC, 19-23.

A 40. és az 50. perc között a fővárosiak kiválósága, Szabó Aida hat gólt is elért, míg a túloldalon Berkes-Kaiser vitte a hátán a csapatot.

A záró tíz percbe úgy léptek be a felek, hogy továbbra is háromgólos hátrányban voltak a kecskemétiek. Moharos két góljával és Berkes-Kaiser hetesével azonban rögvest egalizáltak a hírös városiak, majd Zsemberi volt eredményes és az utolsó percbe lépve már a KNKSE állt jobban. 38 másodperccel a vége előtt Török góljával egyenlített az FTC, ám egy időkérés után támadhatott a győzelemért a Kecskemét és Iványi betalált, azonban a játékvezetők elvették a találatot, majd Zsemberi időn túli szabaddobásából nem született gól, így 34-34-gyel zárult a meccs.

A KNKSE a Pénzügyőr elleni győzelem és az Eszterházy elleni döntetlen után harmadik alkalommal szerzett pontot a 2022/23-as szezonban.