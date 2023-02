A meccs előtt nem sokkal derült ki, hogy különböző okok miatt több kecskeméti kerettag sem tudta vállalni a játékot, így csak nyolc mezőnyjátékossal várta ezt a fontos találkozót a KNKSE. A találkozó a KNKSE legeredményesebb játékosa, Berkes-Kaiser góljával indult, amelyre Béres válaszolt a túloldalon. A hazaiak beállója lőtte csapata második és harmadik találatát is, ám a tizedik percben már kétszer annyi gólnál járt a Tempo, 4-8. Ezután a Kecskemét többi kézilabdázója közül Kollár, Porobic és Moharos is betalált, és végül a 18. percben az egyenlítés is összejött Mátrai Péter tanítványainak, 10-10. Az első félidő záró tíz percében aztán megváltozott a játék képe. Főleg a fővárosiak kapusa, Orbán kezdett el brillírozni, támadásban abszolút megakadt a KNKSE gépezete, és a játékrész végére már öt gól volt a két csapat közti különbség, 15-20.

Kollár és Berkes-Kaiser góljaival indult a második felvonás, amely reményt adhatott a hazai szurkolóknak, azonban nem ennek megfelelően folytatódott a meccs. A Tempo kiválósága, Hegedüs egymás után négyszer járt túl Lukács eszén. A vendégsereg gyorsan visszaállította az ötgólos differenciát, sőt, ennél is jobban elhúzott a hírös városiaktól. A 40. percben az egykoron Kecskeméten játszó Orell góljával hét, a 43. minutumban Zente találatával már tíz gól volt Nádasdi Máté együttesének az előnye. A mérkőzés utolsó harmadában csupán öt gólt ért el a KNKSE, ellenben a Tempo 14-et. Ennek és Orbán 48 százalékos kapusteljesítményének – egymaga több védést mutatott be, mint a két kecskeméti hálóőr, Molnár és Lukács együttvéve – simán, 17 góllal nyertek a fővárosiak, 25–42.

– Sajnos ez a meccs nem úgy alakult számunkra, ahogy a hét elején elterveztük. Teljesen más kerettel készültünk erre a mérkőzésre, de különböző okok miatt nem tudta mindenki vállalni a játékot. Örülök, hogy a lányok ilyen lelki teher mellett is pályára léptek. Nagy pozitívum, hogy a második félidő elejéig ott tudtunk lenni ellenfelünk nyakán, de a végére elfogytunk. Támadásban sok technikai hibát vétettünk. Remélhetőleg jövő héten már többen leszünk. Bízom benne, hogy tudnak jönni a kettős játékengedéllyel rendelkező békéscsabai játékosaink is, és szorosabb összecsapást tudunk majd játszani – mondta Máttai Péter, a KNKSE trénere.

Kecskeméti NKSE – Tempo KSE 25–42 (15–20)

Kecskemét. Vezette: Babidorics, Reszegi

A KNKSE gólszerzői: Berkes-Kaiser 12 (5), Porobic 5, Moharos 4, Kollár 2, Csorba 1, Szabó J. 1.

Kiállítások: 8 perc, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3