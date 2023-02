A házigazda kezdett koncentráltabban, és 8–0-ás rohanást produkáltak másfél perc leforgása alatt. Tiby hármasa után, 11–0-nál Forray Gábor időt kért, hogy felrázza tanítványait. Ezt követően sem találta a dobóformáját a kecskeméti alakulat, végül Dramicanin törte meg a csendet a negyed derekán, 17 hazai pont után írhatták be az első kettőt a kecskemétieknek. Karahodzics pillanatai következtek: a büntetővonalról és a palánk alól is eredményes volt a center, 19–5. Szombathelyi kettő plusz egyes akcióra Dramicanin reagált hármassal, 22–8. Az etap végén rákapcsolt a Falco, és 33–11-re módosította az állást.

Kiss Dávid jelentkezett kettessel, 33–13. Ezt követően a Szombathely irányított, és hat pontot szereztek zsinórban. 39–13 után Townes triplával vétette észre magát, 39–16. Kisvártatva Karahodzics és Ivkovic is betalált, 43–21. Felváltva estek a kosarak, majd Borisov távolijával sikerült húszon belülre kerülnie a KTE-nek, 47–28. A félidőre végül 50–28-cal vonultak a csapatok.

Karahodzics könnyedén tehette fel egyedül a gyűrű alól, ám a Falco amerikai légiósai gyorsan választ adtak erre, 55–30.

A KTE centere középtávolról is elsüllyesztett egy kettest, 55–32. A magyar válogatott Perl volt tarthatatlan, 61–32. Klobucar a büntetővonalról szerezte meg első pontját a meccsen, 61–33. Cowels és Tiby kosaraira Borisov egyesekkel válaszolt, 66–35. A harminc egység körüli differencia állandósult, Klobucar egy támadásból három pontot is tudott jegyezni, ám jött még egy utolsó másodperces Falco-tripla, így 74–44 állt a táblán három negyedet követően.

A záró etapot Keller kettese nyitotta, majd a másik oldalon Karahodzics is betalált, 76–46. Pot maradt üresen, és a hárompontost nem hibázta el, 79–46. Borisov a sarokból szintén kiválóan célzott, 79–49. Townes közelről és messziről is tüzelt, 79–54. A Falco vette vissza a kezdeményezést, és 90–55-re léptek meg három perccel a zárás előtt. A hajrában Forray Gábor bizalmat szavazott a fiataloknak, Tóth Barna és Tóth Balázs is parkettre lépett. A végeredmény 98–61 lett a szombathelyiek javára.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 98–61 (33–11, 17–17, 24–16, 24–17)

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Pot 15/6, Brown 10/6, Kovács 8/6, Tiby 12/3, Keller Á. 6. Cserék: Perl 15/3, Barac 8, Cowels 18/12, Verasztó 6, Takács, Horváth.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 5/3, Townes 10/6, Borisov 8/6, Fazekas, Karahodzics 13. Csere: Ivkovic 3/3, Klobucar 8, Dramicanin 7/3, Kiss 4, Kucsera 1, Tóth Barna 2, Tóth Balázs.