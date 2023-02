Parádés első félidőt produkált a ScoreGoal Kecskemét Futsal U20-as csapata a Rubeola vendégeként, a 6. percben ugyanis már 2–0-ra is vezettek, hogy aztán 5–2-es vendégvezetéssel vonuljanak pihenőre a csapatok. Kajtár Mátyás ekkora már intézett magának egy mesternégyest. A második játékrészben aztán minden erejét mozgósította a hazai gárda, és bár Kajtár ötödik góljával a 27. percben már 6–3-ra is vezettek a hírös városiak, a végeredmény végül egy huszáros hazai hajrának köszönhetően 6–6 lett. Így is értékes pontot hoztak el Móra Viktor tanítványai Csömörről, Kajtár Mátyás öt gólt szerzett a találkozón, és a kecskeméti oldalon Gondi Károly segített még be neki a góltermelésbe.

–Igazi bravúr döntetlent sikerült elérnünk a tavalyi U20-as bajnok ellen, akinek játékosai fent edződnek és játszanak a felnőttben – értékelte a pontszerzést Móra Viktor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Stabil védekezésből kontrára rendezkedtünk be, ami ült is, mert a félidőre háromgólos előnnyel mehettünk. Nem lankadhatott a figyelmünk, mert a második félidőben nagyon nyomott a házigazda, és habár egy ideig bírtuk a strapát, jöttek egyéni hibák, illetve fáradtság, és az ellenfelünk kiegyenlített. A végén mi is, és ők is megnyerhettük volna a találkozót, de ezért most mindkét csapat csak egy pontot kapott. Egy minimális hiányérzet van bennem, mert nagyon sokáig hárommal vezettünk, és egy nagyon pici extra koncentrációval a győzelem is sikerült volna, de így is le a kalappal, mert papíron egy jobb csapat ellen csíptünk el egy pontot. Gratulálok a fiúknak.