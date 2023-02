Pénteken a Mezőkövesd és a Honvéd mérkőzésével indult el a forduló, ám a szurkolók csak nagy küzdelmet, gólt nem láthattak (0–0). Szombaton a MOL Fehérvár FC a Zalaegerszegi TE vendége volt, és bizony ennek a találkozónak is komoly tétje volt, egyes pletykák szerint a hazai tréner, Ricardo Moniz állása is kockán forgott. A fehérváriak a 4. percben Katona góljával kerültek előnybe, de a ZTE még a szünet előtt egyenlített Csóka fejesével. A második félidő elején aztán Szalay lőtt szabadrúgásból hatalmas gólt, amivel 2–1-re nyertek is a hazaiak.

Borzalmasan alakult a forduló a Puskás Akadémia számára, mely ugyan már a 8. percben megszerezte a vezetést Spandler fejesével, de Varga duplájával még a szünet előtt fordított a Paks. A hajrában aztán Böde vitte be a kegyelemdöféseket, aki csereként beállva talált be kétszer is néhány perc alatt (1–4).

Fordulatos meccset játszott a Vasas és a Kisvárda, hiszen Hidi góljával a hazaiak kerültek előnybe, de a Vasas játékosa ezután összehozott egy büntetőt, amit Mesanovic be is lőtt. A mérkőzés 75. percében Hegedűs szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtt, de a 90. percben Feczesin pontot mentett a Vasasnak, miután Holender kihagyott büntetője után a kipattanót belőtte (2–2).

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, hogy a Kecskeméti TE kétgólos hátrányból felállva, Tóth Barna utolsó tíz percben szerzett duplájával tartott otthon egy pontot az Újpest ellen (2–2), míg a másik vasárnapi meccsen az FTC Ryan Mmaee duplájával nyert 2–0-ra Debrecenben.

1. FTC 21 15 4 2 45 16 49

2. KECSKEMÉT 21 7 12 2 30 22 33

3. KISVÁRDA 21 8 8 5 34 35 32

4. DVSC 21 8 6 7 36 33 30

5. PUSKÁS AFC 21 7 9 5 26 25 30

6. ZTE 21 7 6 8 27 24 27

7. MEZŐKÖVESD 21 7 6 8 23 27 27

8. PAKS 21 7 5 9 35 36 26

9. ÚJPEST 21 6 5 10 26 37 23

10. FEHÉRVÁR FC 21 5 6 10 25 31 21

11. BP. HONVÉD 21 4 7 10 22 35 19

12. VASAS 21 3 10 8 16 24 19