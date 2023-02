Az ÁGOTA Falvi élményprogramot egy ráhangoló foglalkozás nyitotta meg a Szent Jobb Lator Templomban. A pasztorációs csoport tagjai az ép testben ép lélek gondolatával kötötték össze az aznapi sportprogramokat és a templomban való elcsendesülést. Kiemelték, a sportban és az életben egyaránt nagyon fontos, hogy célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek elérésére feltétlenül törekszünk. Miként a sportban, úgy az életben is hibázunk, letérünk az útról. Ez azonban nem végletes hiba, mindig újra lehet kezdeni, újra meg lehet próbálni a korábban kitűzött cél felé venni az irányt.

Fotós: Sándor Judit

– Lakásotthonainkban szinte mindenütt található Xbox vagy Playstation. Az ott élő gyermekeink közül így sokaknak ismerős a FIFA Xbox. Ebből kifolyólag azonban sok helyen már van is egy kialakult rangsor a játékosok közt. Az ÁGOTA falvi megmérettetésen számukra most lehetőség nyílt idegen ellenfelekkel is játszani és kiderülhetett, valójában mit tudnak. A darts versenyünk célja az is volt, hogy megpróbáljuk a darts kultúráját megteremteni és szélesíteni közösségünkben, hogy minél többen csatlakozzanak ennek a sportnak a kedvelőihez – mondta el lapunk érdeklődésére Váradi Márk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató sport divízójának vezetője.

Vavika Richárdot, az egyik szentlőrinci lakásotthonunk 16 éves lakóját leginkább a darts érdekelte, habár csak ritkán van lehetősége gyakorolni ezt a sportot. Azért is szeret eljönni az ilyen eseményekre, mert találkozhat a barátaival, akikkel a mindennapokban erre nincs lehetősége.

– Nemcsak azoknak szólnak ezek a bajnokságaink, akik már jók az adott sportágban vagy akár magas szinten művelik azt. Hanem azoknak is, akik még nem ismerik, de kipróbálnák magukat ezekben a sportokban. Az is előfordul, hogy az itt megélt élményeik után csatlakoznak egyesületekhez vagy a Szent Ágota által támogatott sportfoglalkozásokhoz – hangsúlyozta Váradi Márk.

Balogh Márkó a Hirdi lakásotthonból érkezett, 17 éves, jelenleg gimnáziumba jár és építészmérnök szeretne lenni. Szinte mindennap Xboxozik kikapcsolódásként. Nem tartja magát kiemelkedő játékosnak, de ennek ellenére nagyon élvezi. Ő élményért jött, és nem éremért, s persze azért is, hogy újra találkozhasson barátaival. Nagyon várja a sakkbajnokságot is, amelyet szintén ÁGOTA Falván rendeznek majd.

A darts verseny eredményei (ifi korosztály (14 év alattiak):

1. Perecz László, 2. Lakatos Csaba, 3. Vavika Richárd. Serdülő korosztály (14 év felettiek): 1. Kolompár Attila, 2. Orsós Levente, 3. Pohl Dániel

A FIFA Xbox bajnokság eredményei (serdülő korosztály (14 év felettiek):

1. Nagy Attila Dominik, 2. Pohl Kevin, 3. Szilágyi Gergely. Elismerésben részesültek: Kiss Andor Áron, Kisbódi Bence, Pohl Dániel, Mihály Roland,

Horváth István, Györkös Sándor Rafael. Ifi korosztály (14 év alattiak):

1. Muhi Alex, 2. Csorba Márkó, 3. Perecz László Elismerésben részesültek: Balogh Márkó, Vajthó Sándor, Dányi Roland, Andrási Zoltán, Kocsis Péter, Kisbódi András

Fotós: Sándor Judit