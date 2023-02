Gyuricza János arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek a Főnix háza táján azzal, hogy az újonc Foktő a vármegyei harmadosztályú bajnokság kilenc csapatosra szűkült Déli csoportjában a második helyen zárt az őszi tizenhárom mérkőzés megvívása után, elmondta, hogy maximálisan elégedettek a részeredménnyel. – Sőt, ha valaki tavaly nyáron azt mondta volna, hogy a téli felkészülés kezdetét a dobogó második fokán állva várjuk, azt akkor – a vezetőség nevében is kijelenthetem ezt – kapásból aláírtuk volna. Hiányérzetünk tehát szemernyi sincsen az őszi idénnyel kapcsolatban.

Tavaly nyáron úgy nyert bajnokságot a Foktőnek a felnőtt és az U19-es csapata, hogy a két gárda között jelentős volt az átfedés, nagyon sok fiatal vállalta – és amint az eredmény mutatja: bírta – a kettős terhelést, azaz játszott a felnőttben és az ifiben is egyazon hétvégén. Aki azonban megnézi a foktői felkészülési mérkőzések februári ütemtervét, az azt látja, hogy a felnőtt és az ifi keret határozottan kettévált már a konkrét tervezés szintjén is, hiszen a két gárda hétről-hétre ugyanazon a napon játssza a felkészülési meccseit, nem mellékesen: nem ugyanazon a településen. A kettős részvétel tehát innen fogva fizikailag kizárt.

– Ezt így is terveztük, ugyanis már a nyáron az volt a szándék, hogy a kettős terhelés csökkenjen – kezdte a magyarázatot Gyuricza János.

– Tavaly nyáron érkezett néhány fiatal az ifi csapathoz, mert már akkor az volt a szándék, hogy a két csapat minél inkább kettéváljon.

Most télen ráadásul még jó tucatnyi játékos érkezett a megszűnt KUSE, azaz Kalocsai Utánpótlás SE csapatától, és így most már megáll a lábán az U19-es csapat is. Én gyakran hangoztattam is, hogy a vármegyei másodosztályú bajnokság már nem bírja el a kettős terhelést, így bár azelőtt volt, hogy öt-hat játékost is leadtam az ifinek, ezt a számot most már szeretnénk a minimálisra csökkenteni. Erre minden remény megvan, hiszen teljes az U19-es keret, ráadásul új edzővel, a kalocsai Farkas Rajmund vezetésével kezdték meg a felkészülést. Arról nem is beszélve, hogy a fiataloknak is jobb, ha a sajátjuknak érzik a csapatukat, és könnyebb motiválni úgy, ha tudják, hogy nem csak néhány percre számít rájuk az edző.

A felnőtt csapat háza táján ugyanakkor nincsen személyi változás, sem a stábban, sem a keretben.

– A tavaszi idényre való felkészülést február 2-án, csütörtökön kezdjük meg. Az előzetes tervezés során úgy döntöttünk, hogy legyen a felkészülés inkább csak négy hetes, de legyen annál intenzívebb. Ere az az egyszerű ok kényszerített minket, hogy a csapatnak januárban nem állt a rendelkezésére sem műfüves pálya, sem világítás. Iletve állt volna, csak meglehetősen drágán. Így aztán február elejétől bérelünk Kalocsán megfelelő műfüves pályát, miután úgy döntöttünk, hogy legyen inkább hosszabb a téli pihenő, de akkor legyen annál intenzívebb a bajnoki küzdelmekre való felkészülés – jelentette ki Gyuricza János.

A foktői felnőtt keret tehát csütörtökön tartja meg az első edzését, az első felkészülési mérkőzését pedig most szombaton vívja a vármegyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában szereplő Dunapatajjal, hogy aztán a bajnokságot március 5-én kezdjék meg, nem is akármilyen mérkőzéssel: egy dusnoki rangadóval.

A felnőtt csapat felkészülési mérkőzései:

Február 4., 14 óra: Főnix SE Foktő–Dunapataji KSE

Február 11., 11 óra: Harta SE–Főnix SE Foktő

Február 18, 14 óra: Bátyai SE–Főnix SE Foktő

Február 25. 14 óra: Uszód KSE–Főnix SE Foktő

Az U19-es csapat programja:

Február 4., 14 óra: Érsekcsanádi KSKE U19–Foktő U19

Február 11., 14 óra: Foktő U19–Nemesnádudvar U19

Február 18., Uszód KSE–Foktő U19

Február 26., Nemesnádudvar U19–Foktő U19.

A foktői U19-es csapat a felnőtteknél korábban kezdte a felkészülést, egy mérkőzést már le is játszott, a Ballószög U19-es csapatát látták vendégül és verték 8–4 arányban.