Azt már szinte minden miskolci szurkoló elkönyvelte magában, hogy a diósgyőri gárda, az elkövetkezendő bajnoki idényben a legmagasabb osztályban fog játszani. Ennek érdekében a csapat, eddig mindent maradéktalanul teljesített, mert a találkozó előtt két ponttal vezették a tabellát a második helyezett MTK előtt. A hazaiak nem titkolt vágya az volt, hogy a tiszakécskeiek nem tudják elrontania klub, napra pontos 113. születésnapját, de azért ezt nem lehetett egy kézlegyintéssel elintézni, írták a honlapjukon. A diósgyőri tábor két-három gólos különbséggel számolt a találkozó elején. Ezzel szemben a vendégek a pontszerzést szerették volna elérni. A fogadóirodák vendég győzelem esetén tízszeres pénzt fizettek volna. Ezek után természetesen sokan voltak kíváncsiak arra, hogy tud-e meglepetést okozni a Tisza-parti kisváros csapata a Diósgyőr otthonában.

A találkozó érdekessége, hogy Antal Botond, a vendégcsapat kapusa nyolc évet töltött Diósgyőrben, így nem meglepően tisztában van az ottani lehetőségekkel körülményekkel, és minden bizonnyal hasznos tanácsokat is tudott adni a klub játékával kapcsolatban. Rajta kívül Horváth Zoltán, aki jelenleg sérülés miatt nem tudott pályára lépni, is játszott a Borsod vármegyei gárdában. A tiszakécskei csapat az ősszel hazai pályán 1–2-re kapott ki a DVTK-tól.

A mostani mérkőzésre alaposan átforgatta csapatát Klausz László vezetőedző. Sokak számára minden bizonnyal váratlan fordulatot jelentett, hogy a Tisza-partiak vezetőedzője, két fiatalt, Kis Norbertet, és Biben Barnabást is jelölte a kezdőcsapatba. Kimaradt a szinte mindig kezdő Farkas Norbert, és Oláh Máté is kezdőként léphetett pályára. Az ellenfél csapatában olyan támadóra számíthattak Lukács Dániel személyében a tiszakécskeiek, aki korábban a Kecskeméti TE csapatában rúgta a labdát, és rendkívül gólveszélyes volt.

Az már a találkozó elején látszott, hogy a vendégek a védekezésre helyezték a hangsúlyt. A 10. perc végén tűzijáték jelezte a borsodi klub születésnapját, de nem a pályán, hanem azon kívül gyúltak ki a szikrázó fények. A 12. percben Antal Botond ütött ki egy jobb oldalról belőtt szabadrúgást. Negyedóra elteltével jobb oldali szabadrúgás után Antal öklözött, de utána Könyves lövése a felső kapufán csattan. Sorozatos szögletek jelezték a hazaiak fölényét. A 31. percben egy távoli lövést szögletre ütött Antal. A 33. percben Lukács emelése után Zamostny kezéhez ért a labda a tizenhatoson belül, amiért tizenegyes járt. A büntetőt Lukács a jobbra vetődő Antal mellett a bal alsó sarokba lőtte 1–0. A hazaiak minden vendég akció után azonnal visszatámadtak, és próbáltak helyzetbe kerülni. A 40. percben újabb gólt szerezhetett volna a Diósgyőr.

Lőrinczy l8 méteres lövését bravúrral ütötte ki Antal. Az első játékrész végén kicsit visszahúzódott saját térfelére a hazai csapat, így lehetőséget adtak a Tiszakécskének arra, hogy támadásokat vezessenek. A 44. percben adódott is lehetősége a Tiszakéskének az egyenlítésre, de Zamostnynak nem sikerült a hálóba találnia.

A második félidő elején Balázs Benjamin elől szedte fel a labdát Danilovic. Az első tíz percben a hazaiak birtokolták többet a labdát, de igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. A 55. percben Kiss Norbert szabálytalankodása után kis tumultus alakult ki a pályán, de aztán rendeződtek a viszonyok. Az 59. percben Oláh mentett közelről Lukács elől, az azt követő szöglet után Antal öklözött. A 63. percben Lukács adott keresztlabdát a bal oldalra, de Könyves az oldalhálót találta el. Két perccel később Lukács ellenféltől kapott labdát a kapu fölé lőtte. Jól védekeztek a vendégek, így a hazaiak nem tudtak igazán gólhelyzetet teremteni. A 77. percben jobb oldali szöglet tán Cseke lőtt de Oláh lábáról a kapu mellé pattant a labda. Az utolsó tíz percben támadott az egyenlítésért a Tiszakécske, de a kapu előtt elakadtak az akciók. A mérkőzés hajrájában a vendégeknek lett volna lehetőségük, de ezzel nem tudtak élni, így a hazaiak megnyerték a találkozót.

A DVTK uralta a mérkőzést, de a Tiszakécske hősiesen védekezett, így nem vallottak szégyent a köztudottan erős szurkolótáborral rendelkező borsodiak otthonában. A találkozót végül is egy szerencsés tizenegyes döntötte el, és a vendégek így nem tudták elrontani a hazai klub születésnapját.

Balszerencsés gólt kapott a Tiszakécske, így meg tudta nyerni a mérkőzést a Diósgyőr. – Ha a játék összességét nézzük, akkor azt gondolom, hogy a Diósgyőr ennyivel jobb csapat, és akkor megérdemelték a győzelmet, annak ellenére, hogy egy ilyen gólt kaptunk, nyilatkozta a találkozó után Klausz László. – Büszke vagyok a csapatra, mert ez teljesen más jellegű játék volt, mint amit mi szoktunk játszani. Eddig a tabella hátsó felében lévő csapatokkal játszottunk, ott sokkal többet támadtunk, más felállásban is játszottunk. A Diósgyőr elleni mérkőzésre úgy készültünk, hogy 93 percig maximális koncentráció legyen. Azt gondolom, hogy a csapat ezt meg is oldotta, sajnos egy peches szituációval, egy tizenegyessel kikaptunk. A jövő szempontjából, ez értékes lehet a csapat számára, annak ellenre, hogy vereséget szenvedtünk. A támadóinkkal viszont nem voltam elégedett, több labdát meg kellett volna tartaniuk, jobban be kellett volna vállalni azokat a szituációkat, amelyek adódtak. Egy támadónak sokkal többet kell kockáztatni, mint egy védőnek, tehát fel kell vállalni azt a felelősséget, hogy megcsinálja azt a helyzetet, ami adódik előtte. Úgy éreztem, hogy ez ma kevés volt, tette hozzá Klausz László.

Diósgyőri VTK–Tiszakécskei LC 1–0

Diósgyőr, 1767 néző, vezette: Csonka Bence (Horváth Róbert, Kovács Gábor).

Diósgyőr: Danilović - Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Medgyes, Lőrinczy, Bényei, Bertus (Cseke 65.), Könyves (Jurek 65.), Eppel, Lukács. Vezetőedző: Szergej Kuznyecov.

Tiszakécske: Antal B. – Oláh M., Máté Zs., Végső, Farkas A. (Geiger 75.), Balázs B., Kiss N., Biben (Gyurján 60.), Szekér (Etdei 75.), Vachtler (Winkler 60.), Zamostny (Vólent 60.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerző: Lukács a tizenegyesből a 34. percben.