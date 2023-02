A második játékrész elején is nyomott a KTE, Banó-Szabó fejese jelentette az első veszélyt, azonban egy kontratámadást szépen végig vitt az Újpest és a szinte az üres kapuba Varga bepasszolta a második gólt, 0–2. Ettől lendületét nem vesztette a Kecskemét, sőt, fokoznia is kellett a tempót. Tóth Barna egy percen belül kétszer is kapura lőtt, illetve sorjáztak a hazai szabadrúgások és szögletek. A 68. minutumban a középhátvéd, Belényesi lőtt távolról, sistergős lövése azonban középre tartott. A 75. percben Májer, majd utána Katona próbálkozott, utóbbi remekül cselezte be magát a tizenhatoson belülre, azonban a kapu előtti kavarodásból nem született gól. A 83. percben aztán megtört a jég, Katona és Belényesi is hozzáért a labdához, amely eljutott Tóthig, aki 11 méterről szépen gurított a jobb alsóba, 1–2. A rendes játékidő utolsó percében Croizet lépett ki, elvitte a kapus mellett is, ám Varga Bence vetődve elérte a labdát, majd kiderült, hogy leshelyzet előzte meg az akciót. A 95. percben viszont „felrobbant” a Széktói Stadion, ugyanis jött az egyenlítés. Újabb szögletet hajtott végre a KTE, a kapus, Varga Bence is beleért fejjel a labdába, melyet a kapu torkában Tóth juttatott át a gólvonalon, 2–2.

A Kecskemét – amely továbbra is veretlen hazai pályán – legközelebb Kisvárdán játszik rangadót március 4-én, 14.15-kor.

Kecskeméti TE – Újpest FC 2–2 (0–1)

Kecskemét, 3751 néző, Vezette: Derdák Marcell (Albert István, Buzás Balázs)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Májer 56.), Vágó, Rijáskó, Belényesi, Hadaró (Zeke 46.) – Nikitscher (Meszhi 46.), Szuhodovszki, Banó-Szabó – Horváth K. (Katona B. 56.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Újpest: Nikolics – Szabó B. (Diaby 70.), Anculasz, Hall, Pauljevics – Onovo, Mack (Boumal 78.) – Simon, Jakobi, Varga B. (Antonov 54.) – Mudrinszki (Croizet 78.). Vezetőedző: Milos Kruscsics

Gólszerző: Tóth B. (83., 95.) ill. Simon (12.), Varga (53.)

Sárga lapok: Szuhodovszki (81.) Mack (47.)

– Korán hátrányba kerültünk, az Újpest remekül felkészült belőlünk.

Tudták, ha magasan védekezünk, mélységi indításokkal a széleken meg tudnak minket bontani. Hiába nyomtunk, szögleteken és oldalszabadrúgásokon kívül nem tudtunk komoly helyzetet kialakítani. Alig vártam a szünetet, mert változtatnunk kellett. Megerősítettük a szélső és a középső játékunkat. Ennek ellenére a második félidőben újabb elkerülhető gólt kaptunk. Az öltözőben kiemeltem, hogy semmiképpen sem veszíthetjük el a hitünket. Rengeteget futottunk, nagyszerű csapatmunkát hajtottunk végre, és a végén a szöglethez még a kapusunk is felment, ami mutatja, végig volt bennünk hit. Nagyon örültem annak, hogy ki tudtunk egyenlíteni, lázba hoztuk magunkat, a közönséget. Nem könnyű ilyen mély talajon minőségi játékot játszani, meg kell dicsérnem mindenkit, illetve a szurkolóinknak köszönjük a fantasztikus buzdítást – mondta Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője.

Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője is nyilatkozott.

– Nehéz meccs volt és a körülmények – az eső és a pálya minősége – sem könnyítették meg a dolgunkat. Ugyanakkor tudom, hogy a hazai csapat mindent megtett, hogy a lehető legjobban előkészítse a pályát. A találkozó elején szereztünk egy akciógólt egy olyan támadásból, amelyet egész héten gyakoroltunk. A gól után az ellenfél próbált minket beszorítani, ám a fordulás és a cserék után újabb gólt lőttünk. Azt éreztem, kontrolláljuk a meccset, ám eljött az a pillanat, amikor mi is lőhettünk volna még egy gólt és az ellenfél akarata is jobban érvényesült. Az utolsó tíz percben a hazaiak mindent megtettek az egyenlítésért, hosszú ívelésekkel, beadásokkal próbálkoztak és megérdemelten egyenlítettek a legvégén. A 2–2-es döntetlen Kecskeméten nem rossz eredmény, de közel voltunk ahhoz, hogy három pontot szerezzünk. Ez kellett is volna, mert a túlélésért küzdünk, de az egy pont is pont.