A Lajosmizse kitűnő formában van ebben az évben, hiszen idén még nem veszített mérkőzést, sőt, mindet meg is nyerte. A Békák ennek megfelelően a tabella élére álltak, de még nem vehetik biztosra a bajnoki címet, hiszen a második helyen álló, kecskeméti Dirner-Siland, illetve a harmadik helyen álló St. Mihály elleni rangadókon sok múlhat, mindhárom együttesnek megvan az esélye a bajnoki címre. A Frogs kétszer már legyőzte az Apátfalvát idegenben is, elsőre 3–0-ra, majd 9–0-ra, így most is Kovács Józsefék mellett szólnak az esélyek. A Frogs duplázni fog egyébkén a héten, szerdán az SZTE EHÖK SE-t fogadják majd.

Az Apátfalva elleni meccset hétfő este 20 órakor rendezik a lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnokban.