– Tavaly olyan célokkal vágtunk neki a szezonnak, hogy próbáljunk meg méltó ellenfelei lenni az ellenfeleknek – tekintett vissza Koch Tamás. – Nagy elvárásaink nem voltak, a fő célunk az volt, hogy jó lenne egy-két riválist megelőzni. Az ősz remekül sikerült, jól elkaptuk a rajtot, zsinórban négy győzelemmel kezdtünk és ez megalapozta a későbbi lendületet. Várakozás felett szerepeltünk és végül az ősszel a harmadik helyet szereztük meg.

Hozzátette, hogy azok a játékosok akiket a nyáron hoztak, már rendelkeztek vármegye egyes rutinnal, ők jó igazolásnak bizonyultak. A tél viszont – ami a felkészülést illeti – nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, mert többen betegséggel, sérüléssel küszködnek.

Knap Tamás és Nagy Előd sem tudott részt venni az edzéseken, nem tudtak együtt alapozni a csapattal.

– Mindkettőjük hiánya nagy veszteség. Tóth Dániel, aki folyamatosan védett az ősszel, munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a munkában, de remélem, be tud kapcsolódni legalább cserekapusként. Két olyan csatárra sem számíthatunk tavasszal, akik ősszel meghatározó játékosok voltak: Varga Stefano abba hagyja az aktív játékot, Kerezsi Ferenc pedig sérüléssel küszködik.

Vízhányó Gábor eligazolt Vaskútra, de vannak érkezők is. A Bajai LC új játékosa Lóki Tamás BLSE nevelésű játékos, szerepelt a LUA-ban aztán Kozármislenyben játszott az utánpótlásban, az utolsó félévét Baranya vármegye első osztályában, a Nagykozárban töltötte. A másik igazolás Dózsa Marcell, aki hasonló utat járt be, annyi különbséggel, hogy paksi és érsekcsanádi kitérő után tért vissza haza.

A BLC a Petőfi-szigeti műfüves futballpályán tudott edzeni, amit a Labdarúgás Utánpótlás Alapítvány üzemeltet. Heti négy alkalommal edzettek, a pályáért és az utánpótlás biztosításáért közel kétmillió forintot fizetnek. Koch Tamás hangsúlyozta, hogy ez komoly terhet jelent a klubnak, de mindenféleképpen szeretnék elérni azt, hogy a bajai játékosoknak ne kelljen vidékre menni, ezért vállalják, hogy fizetnek a pálya használatáért.

Az edzőmérkőzések felemás sikerrel értek véget. Volt ami biztató volt, de olyan is, ahol nagy vereségbe szaladt bele a BLC.

– Bonyhádon nagyon hiányosan álltunk fel, 7–0–ás vereséget szenvedtünk. Előtte játszottunk három vármegye egyes tolnai és baranyai csapatokkal, ezekből kettőt nyertünk, egy pedig döntetlen volt. Ha meg akarjuk közelíteni az őszi szereplést akkor nagyon oda kell figyelnünk. Az is fontos, hogy a sérültek felépüljenek. A létszámunk is kevesebb mint tavaly, bízom abban, hogy számíthatok a LUA egy-két fiataljára erősítésként. A Bajai LC és a LUA együttműködését még lehetne finomítani. Az én véleményem az, hogy azokat a fiatal játékosok akik már megértek arra, hogy a felnőtt fociban kapjanak lehetőséget, hiba az ifi bajnokságban szerepeltetni. Nyilván a LUA is a saját érdekeit tartja szem előtt. A legszerencsésebb az lenne, ha nem egy napon lennének a mérkőzések és számíthatnék ezekre a játékosokra – utalt a megoldásra.