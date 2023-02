A 2022/23-as idényben, az őszi idényt követően a Jánoshalmi FC a második helyen áll, hét győzelem, három döntetlen és három vereség Fenyvesi Ferenc csapatának a mérlege. Ez önmagában pozitívum. Az némileg negatívum, hogy az éllovashoz képest nyolc pont a jánoshalmiak hátránya, az viszont újfent pozitívum, hogy a tendencia felfelé mutat, hiszen a kezdeti botladozás után az őszi idény végére lépett vissza a dobogóra a JFC. Adódik a kérdés, hogy az őszi zárás után hogyan értékelte a vezetőség a csapat teljesítményét.

– Tavaly nyáron szinte teljesen megújult, a játékosokat tekintve jelentősen kicserélődött, megfiatalodott a csapatunk. Konkrét célt nem tűztünk ki a srácok elé a 2022/23-as idényre, hogy ne tegyünk rájuk fölösleges lelki terheket.

A nyáron remek munkát végeztek Fenyvesi Ferenc szakvezető irányításával, ennek ellenére az idény eleje egy kicsit nehezen indult, ám aztán szépen beindult a csapat, egyre inkább megmutatkozott a befektetett munka gyümölcse. Magyarán jöttek a jobb eredmények is. Az egész őszre jellemző, hogy helyzeteket minden mérkőzésen garmadával kidolgoztunk, a kérdés rendre az volt, és a mérkőzés eredménye azon múlott, hogy azokból mennyit sikerül értékesíteni. A bajnoki címvédő Kiskunfélegyháza nyolcpontos előnye tetemes, és most nem vigasztal minket az, hogy az őszi záráson szorosabb is lehetett volna a dobogón az állás, de éppen a két utolsó meccsünkön, a Félegyháza és a Kalocsa ellen tért vissza hozzánk az ősz elejét jellemző betegség, a góliszony, vagyis hogy nem tudtuk a ziccereinket kihasználni. De az összképet tekintve elégedettek vagyunk a társasággal, a játék képét nézve amit terveztünk, az megvalósulóban van.

A stábban a tél folyamán nem történt változás, a játékoskeretben is egészen csekély. Egy távozóról és egy érkezőről számolt be Sarok Attila.

– Csak egy távozónk van, akit nagyon sajnálunk, ez Marjan Cvetkovics. Ő ugyanakkor nem másik klubhoz igazol, hiszen remekül érezte magát nálunk, hanem abba kell hagynia a labdarúgást. Meglehetősen drámaira sikerült a tavalyi évzáró vacsoránk, ugyanis azon a vacsorán lett rosszul. Mentőt kellett hívni hozzá, aztán kivizsgálták, majd hazavitték Szerbiába, és mivel szívproblémái voltak, egy műtéttel pacemakert helyeztek be neki, a labdarúgó pályafutása így kényszerűen lezárult. Rettentően sajnáljuk, hogy kiesett, hiszen nem csak kitűnő játékos volt és a védelmünk nagyon fontos oszlopa, de emberileg is fontos tagja volt a csapatnak. Ezúton is kívánunk neki jobbulást és nagyon jó egészséget. Érkezőnk egy van, egy támadó, a kiskunhalasi László Benő, akinek a testvére, László Dániel a mi csapatunk játékosa. László Benő Ausztriából tér haza.

A felkészülést január 16-án kezdte meg a Jánoshalma. A felkészülés menetét a korábbi évekhez hasonlóan tervezték meg: heti négy edzés, és hétvégente egy-egy felkészülési mérkőzés lett a program. Az első meccset a vármegyei első osztályú Kiskundorozsma vendégeként játszották.

– Azon a meccsen látszott, hogy a felkészülés egészen más fázisában jár a két csapat. Mi a mérkőzés előtti héten a fizikális felkészülésre helyeztük a hangsúlyt, nagy mennyiségű futóedzést tartottunk a srácoknak, a lehető legintenzívebben mentek az erőnléti edzősek, így aztán a dorozsmai meccsen még fáradtak voltak a lábak. kikaptunk tehát 4-0-ra, de különösebb jelentőséget ennek nem tulajdonítottunk.

Ezután következett két igazán kemény, magasabb osztályú ellenfél.

– Az Urbán Flórián edzette BVSC-Zugló tizenegy pont előnnyel várta a tavaszt a Keleti csoportban, úgyhogy ők igazán nagy falatnak tűntek. Ezzel együtt az első félidő zárultával mi vezettünk. A második félidőben aztán ők sorokat tudtak cserélni, a mi kispadunk viszont – amatőr csapat lévén – jóval rövidebb, így aztán a mérkőzés hajrájában, a 70. perc után felülkerekedtek. Az elmúlt hétvégén pedig a Füzesgyarmat érkezett hozzánk. A Füzesgyarmattal 2018-ban, Magyar Kupa mérkőzésen találkoztunk. Azon a szoros találkozón ők jutottak tovább, viszont kitűnő kapcsolatokat építettünk ki velük, azokat azóta is ápoljuk, ennek keretében láttuk most vendégül őket Jánoshalmán. Nem is csak a mérkőzésre, ugyanis már szombaton este vártuk és vendégül láttuk őket egy disznótoros vacsorára, amit a két csapat kiváló hangulatban, együtt fogyasztott el. Másnap pedig jöhetett az edzőmeccs, ami nekik már a bajnoki főpróba volt. Az első játékrészben – akárcsak a BVSC-t – sikerült meglepnünk őket, hiszen két gólos vezetésre tettünk szert. A második játékrészben aztán hasonló volt a forgatókönyv, mint a BVSC ellen. Ők sorokat tudtak cserélni, mi viszont kevesebbet tudtunk frissíteni, így a hajrában megfordították a meccset. De emiatt nem bánkódtunk, hiszen ezúttal sem az eredmény volt számunkra a lényeg, hanem az, hogy láttuk, hogy képesek vagyunk felvenni a kesztyűt magasabb osztályban szereplő csapatok ellen is.

A bajnoki rajtig még három felékszülési meccset vív Fenyvesi Ferenc csapata.

Most szombaton, 13 órakor a szerb megyei első osztályú FK Vinogradart látjuk vendégül. Azután rá egy hétre szombaton szintén 13 órakor fogadjuk a Csongrád-Csanád vármegyei másodosztályban szereplő Bordányt, február 26-án, vasárnap pedig a Miskovicz Bálint vezette Bölcske érkezik hozzánk. Egy hétre rá pedig már indul a bajnokság tavaszi idénye, akkor Akasztón van jelenésünk. Az őszi idényt is az Akasztó ellen kezdtük, akkor hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedtünk tőlük. A vereségért is szeretnénk revansot venni, de ennél fontosabb, hogy megszerezzük a pontokat. Az akasztó nagyon jó csapat, a helyezése ebben a kiegyenlített mezőnyben becsapós, tudjuk, hogy pokolian nehéz dolgunk lesz, de mindenképpen szeretnénk megszerezni a győzelmet, hiszen csakis így tudunk a Kiskunfélegyháza nyomában maradni. Hiszen bár tetemes a hátrányunk, de egy komoly munkát végző keret számára csakis az előbbre lépés lehet a cél. Márpedig egy második helyezett csapat számára az előrelépés automatikusan az első hely célba vételét jelenti, a célunk tehát utolérni és megelőzni a Kiskunfélegyházát.

Jánoshalmán ugyanakkor azt tervezik, hogy a tavasszal beadják az NB III.-as licenckérelmet. Az NB III. a jövő ősztől négy tizenhat csapatos csoporttal rajtol el, és egy új szabályzat szerint ha egy vármegyéből a bajnok nem akar följebb lépni, akkor a másik két dobogós is jelentkezhet NB III.-as osztályozóra. Sokfelé ágazó kérdés ez, hiszen az is benne van a pakliban, hogy a Kiskunfélegyháza a bajnokságot megnyerve mégis jelentkezik az NB III.-ra, ám ha ezt mégse teszi, az csak nyáron derülne ki, és akkor már késő lenne NB III.-as licencet kérni. Jánoshalmán tehát minden eshetőségre gondolnak, és nem tartják kizártnak, hogy följebb kép az egyesület, amennyiben az idény végén megfelelő helyen végez a csapat.