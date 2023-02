Az alsóházi küzdelmek során eddig kevés kihívásban volt része mindkét együttesnek, hiszen a Kistext és a MAFC elleni mérkőzéseket magabiztos különbséggel, legtöbbször szettveszteség nélkül húzták be a most egymásnak feszülő klubok. A felsőházról kevéssel maradt le a két ősi rivális, mely a múltban még bajnoki és kupadöntők sorát vívta meg egymás ellen. Nem feltétlen mindegy azonban, hogyan szerepelnek, mennyire tartják meg a koncentrációjukat, hiszen még a rájátszásban sokat számít, milyen formában érkeznek meg a szezon legfontosabb szakaszához. A két együttes első összecsapását a Kaposvár nyerte meg otthon 3–1-re, de az alapszakaszban otthon és idegenben is jobbnak bizonyult a Kecskeméti RC. Egy dolog biztos, ha a Kaposvár nyerni tud Kecskeméten, akkor megnyeri az alsóházi csoportot, a Kecskemét második helye viszont garantált lesz ebben az esetben is.

A Kecskeméti RC–FINO Kaposvár mérkőzést szombaton 18 órakor rendezik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.