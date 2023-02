Townes dobott be egy triplát középről, majd Pongó szerezte meg a mérkőzés első vendég pontjait. Karahodzsics pontjaira DeCosey válaszolt a túloldalon, 5–4. Pongó rohant végig a pályán egy lepattanó után, majd Kiss Dávid dobott be egy közelit. Somogyi is megszerezte első két pontját, majd mindjárt egy triplát is hintett. Townes ziccere után Ford dobott be egy hármast, Dramicsanin nagy labdával találta meg Kisst a gyűrű alatt. Somogyi szépen lépett be egy ziccerre, majd Dramicsanin büntetőit követően egy ponttal vezettek a vendégek, 16–17 volt az állás. Diong zsákolt nagyot, Somogyi labdalopását követően dobott ziccert, aztán Boriszov előbb Philmore-t, majd Vojvodát dobta át kintről, 22–21. Hazai részről már csak Karahodzsics talált be, Vojvoda és Ford pontjaival 27–24-es vendégvezetéssel zárult az első felvonás.

A folytatásban a vendégek 31–24-re léptek meg, Forray Gábor időt kért. Klobucar hármasával zárkózott a KTE, Wittmann sem maradt el csapattársától és a sarokból talált be, Boriszov ziccerével pedig újra a hazaiaknál volt az előny, 32–31-nél Matthias Zollner kért időt. Diong tett fel egy nehéz ziccert Boriszov mellett, de a légiós a másik oldalon javított. Vendég időkérés után Townes üresen maradt középen, és nem is rontotta el a hármast, Boriszov középtávolijával hat pontra nőtt a hazai előny. DeCosey faragott a hátrányból, de Boriszov bevágott egy triplát. Townes távolija után Karahodzsics Diongot dobta át, ezzel a mérkzőés során először nőtt kétszámjegyűre a hazai csapat előnye, 47–36, végül 50–40-es állással zárult a második játékrész.

A folytatásban Pongó révén bejött tíz 10 alá az Alba, aztán Vojvoda-Karahodzsics pontváltások után Wittmann triplájával 12 pontra nőtt a hazai vezetés. Ezt követen magára talált az Alba, és feljöttek mindössze két pont hátrányra, Forray Gábor 56–54-nél kért időt. A rossz hazai sorozatot Karahodzsics zárta le, majd DeCosey révén egy pontra csökkentette a hazai előnyt az Alba. Hol itt, hol ott szereztek pontot a felek, a harmadik felvonás végére három pontra olvadta a hazai előny.

A záróetapot Karahodzsics nyitotta egy duplával, aztán Klobucar és Boriszov Klobucart találataival újra tíz pont volt a két csapat között a hazaiak javára. Szabó triplájával és Somogyi kosarával zárkóztak a vendégek, de Wittmann nagyszerű ziccert dobott, majd Dramicsanin egy támadólepattanót tett vissza. 80–73-as állásnál Szabó könnyű kosarat szerezhetett, két perc huszonkét másodperccel a vége előtt Wittmann ziccerével hét pontra nőtt a KTE előnye. A vendégek hiába kértek időt, Klobucar és Boriszov kosara lezárta a mérkőzést, a KTE újabb bravúros győzelmet aratott, ezúttal 88–77 arányban.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Arconic-Alba Fehérvár 88–77 (24–27, 26–13, 17–24, 21–13)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Kapitány Gellért, Farkas Gábor, Pozsonyi László (Páli dr. Kálmán)

KTE: Townes 14/12, Wittmann 10/6, Kucsera, Fazekas, Karahodzsics 15. Csere: Klobucar 13/6, Dramicsanin 10/3, Ivkovic, Boriszov 20/12, Kiss D. 6. Vezetőedző: Forray Gábor.

Alba Fehérvár: Pongó Ma. 11, Takács Mi. 2, DeCosey 7, Ford 8/3, Philmore 2. Csere: Somogyi 15/3, Vojvoda 16, Diong 4, Szabó Zs. 12/6. Vezetőedző: Matthias Zollner