Az első kézilabdás bállal egy hagyomány elindítását tervezte a KKC vezetése, de akkor kevesen gondoltak arra, hogy ennyit kell várni a folytatásra.

– Majdnem napra pontosan három éve hosszasan taglaltam mennyi álmunk valóra vált nekünk, kiskunmajsai kézilabdásoknak. Arról is szóltam, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk mi itt az Alföld szívében, hiszen kevés olyan hely van a világon ahol ilyen környezet vesz körbe egy sportegyesületet, mint minket Kiskunmajsán Szó esett arról is, hogy még mennyi mindenről álmodozunk és arról is, hogy az álmok előbb vagy utóbb valóra válnak, de akkor nem sejtettük, hogy a rémálmok is életre kelnek. Akkor még elképzelhetetlennek tűnő dolgok egyszer csak valósággá váltak, és olyan új fogalmak égtek be örökre emlékeinkbe, hogy Covid19, pandémia, zárt kapus mérkőzés, vakcina – sorolta köszöntőjében Lakatos Zoltán klubelnök.

– Sok minden átértékelődött, de ahogy mondani szokták, semmi sincs véletlen, és az eltelt időszak is rendkívül sok tanulságot hordozott. Ha ezek közül valamit ki kellene emelni, akkor talán a legfontosabb az, hogy megtanultuk: „ne arról álmodozzunk amink nincs, hanem annak örüljünk amink van” – fogalmazott Lakatos Zoltán, a közel kétszáz sportolót foglalkoztató KKC vezetője.

Az est során átadták a KKC múlt évi legjobbjainak járó díjakat. A néhai kiváló testnevelőről, kézilabda edzőről elnevezett „Városi György-díjat” az ifjúsági lányok közül Farkas Fanni vehette át, aki már régóta rendszeresen szerepel a felnőttek között is.

A „Vadmacskák” becenévre hallgató felnőtt felnőtt csapatból a rutinos szélső, Kanyik-Terbe Ágnes vehette át az elismerést. A díjazott – aki kétgyermekes édesanyaként is visszatért játszani – méltatásakor elhangzott: „mind a pályán, mind a pályán kívül vezére a csapatnak. A pályán ellenállhatatlan és a posztján a megyei bajnokság egyik legveszélyesebb és legmegbízhatóbb játékosa.”

Az egykori kiváló majsai irányítóról elnevezett „Gazsó László, az év ifjúsági fiú kézilabdázója díj” birtokosa idén Kollár Péter lett, aki nem csak a pályán, hanem a tanulmányaiban is kiválóan teljesít.

A majsai „Tigrisek”, azaz az NB II-ben szereplő majsai férficsapat legjobbjának járó elismerést Vadkerti Tóth Attila kapta. A balátlövő a most zajló bajnokságban is jól teljesít, az 5. helyen álló KKC góljaiból 75-öt jegyzett és ezzel negyedik a góllövő listán.

A „Kiskunmajsa Kézilabda Sportjáért” díjat az idén tíz éves szurkolói csoport, a Kiskun Légió tagjai kapták, akik stílszerűen rázendítettek kedvenc ritmusukra, majd vastaps közepette zúgott a „Hajrá Kiskunmajsa!”

Különdíjat vehetett át munkájáért Lakatos Zoltán, aki a 2015-ben alakult a Kiskunmajsai Kézilabda Club játékosaként, majd elnökeként is sokat tett azért, hogy tizenkét korosztályos együttest szerepeltető klub a legnépszerűbb legyen a városban.