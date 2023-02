A kecskeméti együttesnek lenne miért törlesztenie szurkolói felé is, hiszen a nyitány nem sikerült jól Tóth Norbert csapatának. A KTE-Piroska Szörp majdnem hét órás utazást követően nem tudta felvenni az Ózd tempóját a nyitányon, így 33–26-ra kikaptak a vendégek a rajton, a gyenge kezdésnek is köszönhetően. Tóth Nobert nem volt maradéktalanul elégedett csapata teljesítményével, de csüggedni nem szabad, illetve nincs is idő rá, hiszen máris itt a javítási lehetőség. A Salgótarján a sereghajtó a bajnokságban, míg a Kecskemét a 13. helyet foglalja el, de csupán egy pont választja el őket. Ennek tükrében igazi kiesési rangadót láthatnak a kilátogató nézők, melynek eredménye a végelszámolásnál is sokat nyomhat a latba majd. A két együttes legutóbb nagyon szoros csatát vívott Salgótarjánban, akkor 33–30-as vendég sikernek örülhettek a kecskeméti játékosok.

A Kecskeméti TE-Piroska Szörp–Csépe Salgótarjáni SKC mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.