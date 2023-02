Fontos mérkőzés volt ez a ScoreGoal számára, hiszen az eredmények megfelelő alakulása esetén – már amennyiben természetesen sikerül győzniük Nyíregyházán –, akár a harmadik helyre is befuthatott az alapszakasz zárására a csapat. Azt persze még a felnőtt beavatási szertartáson részt még nem vett ifjú apacsok is tudják, hogy az alapszakaszon a dobogón végezni, az még nem jelent semmit, azért nem jár érem, sem elismerés, a kecskemétiek azonban úgy voltak vele, hogy az alapszakasz harmadik helyén végezni azért mindenképpen jobb, mint a negyediken, nem mellesleg azért is, mert a dobogón zárva négy pontot vihetnek magukkal a felsőházba. Úgyhogy eltökélt céljuk volt a győzelem megszerzése. Nehezítette a dolgukat, hogy több kulcsjátékost voltak kénytelen nélkülözni sárga és piros lapos eltiltások miatt. A jelentősen megfiatalított kék oroszlánok szempontjából nagyszerűen kezdődött az összecsapás, hiszen Haász és Dávid összjátékából utóbbi már korán, az 5. percben vezetéshez juttatta csapatát, 0–1. A folytatásban is a hírös városiak akarata érvényesült, több helyzetet is kidolgoztak, ám Öreglaki csak a kapufáig jutott az etap hajrájában, így egygólos vendég vezetéssel mehettek pihenőre a felek.

Fordulás után is hasonló volt a forgatókönyv, és az ScoreGoal Kecskemét Futsal Kajtár révén tudta előnyét növelni a 25. percben, 0–2.

Riadót fújt a nyírségi alakulat, és létszámfölényes taktikára váltottak. Erőfeszítéseiket siker koronázta, és Kovács Gergő kisebb szerencsével szépített, 1–2. Tovább nyomott a hazai csapat, ám a kecskemétiek remekül állták a sarat hátul. A 38. percben aztán Öreglaki már nem hibázott, és az üresen tátongó kapuba juttatta a bőrgolyót, 1–3. Rá két percre Kajtár meglőtte második találatát is, 1–4-re alakítva az állást. A végén a kék oroszlánok szakmai stábja minden nevezett fiatalnak lehetőséget szavazott. Még jutott egy szépségtapasz a hazaiaknak is, de az a lényegen már ez sem változtatott: bezsebelte a három pontot a Kecskemét, és mivel az eddig a 3 helyet elfoglaló Veszprém kikapott a Berettyóújfalutól, előzni tudott, és az alapszakasz 3. helyén végzett.

– Nagy győzelmet arattunk ma, és ezzel a klub történetének legjobb eredményét értük el, az alapszakaszt a dobogón, a 3. helyen zártuk

– értékelt Marko Gavrilovic, a hírös városiak sportigazgatója. – Végig kontrolláltuk a meccset, megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Akik ma pályára léptek, mind hősök, hiszen a kulcsjátékosok közül sokan nem tudtak ma eltiltás miatt játszani. A fiatalok azonban megmutatták, hogy megvan bennük a tehetség, és nemcsak a kecskeméti, hanem az egész magyar futsal reménységei. A munka azonban nem áll meg, pénteken fontos kupameccs vár ránk Debrecenben, szeretnénk ott kiharcolni a továbbjutást.

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 2–4 (0–1)

Nyíregyháza vezette: Juhász Dávid, Kiss Gergő.

Nyíregyháza: Hegyes – Varga, Kovács G., Kovács E., Joao. Csere: Szabolcsi – Petró, Urr, Dócs, Lakatos, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Kecskemét: Nyerges – Öreglaki, Dávid, Haász, Maico. Csere: Rigó – Gondi, Hajnal, Kajtár, Barcsay, László, Szabó H. Sportigazgató :Marko Gavrilovic.

Gól: Kovács G. A 28., Lakatos a 40., illetve Dávid az 5. Kajtár a 25., Öreglaki a 38., Kajtár a 40. percben.