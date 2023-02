Az alsóházban ez már a visszavágó volt a csapatok számára, és az esélyek a kecskemétiek mellett szóltak, hiszen az első találkozón 3–0-ra nyertek korábban. Most sem indult másként a talűálkozó, a KRC viszonylag gyorsan előnybe került, először 7–11-nél kellett kikérnie az idejét Pápai Péternek hazai oldalon. A folytatásba kissé bele aludt a Kecskemét, a lelkes MAFC fordított, 16–14-nél Nagy Józsefnek is reagálnia kellett. Úgy tűnt, ez nem fog sikerülni, hiszen 22–17-re is elhúzott már a MAFC, de innen állt fel és jutott meccslabdáig a Kecskemét, mely 23–25-re végül be is húzta az első játszmát.

Érezhetően hagyott nyomokat ez a kellemetlen fordulat a MAFC-ban, mely a második játszmában nem is tudta elkapni a fonalat. A KRC ellépett és nagyon magabiztosan vezetett végig, a MAFC három pontnál közelebb nem tudott felzárkózni, s végül 17–25-re bukta el az újabb partit.

A harmadik játszma megint hasonlóan alakult, mint az első, igaz, itt gyakorlatilag végig vezetett a MAFC, mely úgy tűnt, meccsben tud maradni. 16–12-nél azonban elfogyott a lendület, egy 6–0-os rohanással fordított a KRC, mely végül 23–25-re nyert.

MAFC-BME–Kecskeméti RC 0–3 (–23, –17, –23)

Budapest, 45 néző. V: Varjasi, Ujházi.

MAFC: Bandi B. 1, Kunert 14, Kulcsár 8, Szabó B. 13, Sebestyén 8, Szávai. Csere: Szappanos D. (liberó), Gyenes, Bandi O. Vezetőedző: Pápai Péter.

KRC: Baserio 3, Keen, Kecskeméti 18, Boldizsár 1, Varga P. 14, Farkas P. 5. Csere: Török Zs. (liberó), Kiss B. 5, Bogdán 3, Szabó M. 1, Török S. 2. Vezetőedző: Nagy József