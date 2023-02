A hétvégi fordulóban mind a vendéglátó Kecskemét, mind a vendég Honvéd vereséget szenvedett. A kecskemétiek a címvédő, és az idei alapszakaszban is jelenleg éllovas Falco ellen maradtak alul Szombathelyen, míg a Budapest Honvéd hazai pályán hajtott fejet az Alba Fehérvár előtt. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az eddig eltelt húsz fordulóban tizenegy győzelmet aratott, a főrvárosiak pedig ötöt.

Forray Gábor és tanítványai természetesen csalódottak voltak a szombati vereséget követően, ettől függetlenül abban a reményben végezték a hét elején a munkát, hogy sikerül megszerezni a tizenkettedik győzelmüket.

– Szeretném leszögezni, hogy az elmúlt három évben folyamatosan a Falco a zászlóshajója a magyar kosárlabdának – utalt a KTE-t szombaton legyőző Szombathelyre Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedző. – Nem ez a meccs volt az, ahol előzetesen elvárt lett volna, hogy nyernünk kell. Azt látni kell, hogy attól függetlenül, hogy bravúrt bravúrra halmoztunk az elmúlt hetekben, ettől mi még nem leszünk csodacsapat. Sajnos nem olyan energiával kezdtük a szombathelyi mérkőzést, mint ahogyan azt elterveztük, és ezt a címvédő megbüntette. Próbáltunk változtatni a rossz kezdés után, de már csak futottunk az eredmény után.

Szerdán számunkra élet-halál összecsapás következik, így a hétvégi mérkőzés előtt azt a döntést hoztam meg, hogy úgy rotálom a csapatot, hogy optimálisan elosszam a perceket.

Szerettem volna ugyanis a fiataloknak is bizonyítási lehetőséget adni, hiszen egy topcsapat ellen tudtak komoly tapasztalatokat szerezni. Benne volt a pakliban egy nagyobb arányú vereség, de én úgy gondolom, hogy nem egy meccs számít, hanem az a lényeg, hogy elérjük majd a végső célunkat. Nem érzem jogosnak az elvárást, hogy nekünk kötelességünk minden meccsen parádézni. Van tizenegy győzelmünk, tavaly ilyenkor kevesebb volt. Jelenleg az 5. helyen állunk, ez erőn felüli teljesítmény. Ugyan magasra tettük a lécet a tavalyi szerepléssel, ám látni kell, hogy mi a realitás. Meg kell nézni, hogy milyen csapatok vannak mögöttünk, és akkor úgy gondolom, hogy nem lehet panaszunk az eddigi szereplésre.

Én büszke vagyok a csapatomra, és a szurkolóink 99 százalékra, akik akkor is mellettünk állnak, ha nem gálázunk.

Az élet ilyen, mindenkinek nem tetszhet minden. Az különösen elszomorít, ha még a győzelmet is megkérdőjelezik. Minden sikernek komoly értéke van az idén, mert borzasztóan kiegyenlített a mezőny. Inkább nyerjünk gyengébb játékkal, mint szimpatikus vesztesek legyünk. Levonjuk a tanulságokat, mi drámázni nem fogunk, hanem a következő fontos állomásra koncentrálunk, amely szerdán lesz a Honvéd ellen. Nagyon fontos összecsapás ez a számunkra, egyértelműen nyerni szeretnénk, de nagyon koncentrált és fegyelmezett kosárlabdát kell felvonultatnunk, ha mi akarjuk győztesen elhagyni a pályát. A fővárosiak már szereztek nagy skalpokat, óriási hiba lenne őket félvállról venni. Három minőségi légiósuk van, a keret magyar magja pedig évek óta együtt játszik, megfelelő tapasztalattal felvértezve. Nem fogják magukat könnyen adni, biztosan nehéz megmérettetés előtt állunk. Valószínűleg nem lesz gálázás, sétagalopp, de ha vért izzadva is, akkor is nyernünk kell. Ebben nagy szerepe lesz közönségünk nagy részének, akiknek ezúton köszönöm az eddigi támogatást és bizalmat – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzés szerdán este 18 órakor kezdődik a Messzi István sportcsarnokban.