A Kecskeméti TE a MOL Fehérvár elleni 2–1-es sikerrel kezdte meg a 2023-as esztendőt az OTP Bank Ligában, így a jó rajt lendülete akár tovább is repítheti a kecskemétieket. A KTE ezzel továbbra is tartja második helyét amögött a Ferencváros mögött, mely hét közben éppen Pakson nyert egy korábbról elhalasztott bajnokin, így a hetedik helyről várja a szombati találkozót a mostani rivális.

A Fehérvár elleni mérkőzés hőse, a gólt és gólpasszt jegyző Szuhodovszki Soma szerint nem szabad azonban elkényelmesedniük, most is a maximumot kell majd nyújtaniuk.

– Minden mérkőzés nagyon kemény az NB I-ben, főleg nekünk.

Csak akkor lehet esélyünk, ha mindenhol kihozzuk magunkból a maximumot. Jól kezdtük a szezont, de itt nem szabad leragadnunk, azt érzem a csapaton is, hogy száz százalékban már csak a Paksra koncentrálunk, szeretnénk ponttal, pontokkal távozni szombaton is – mondta a KTE játékosa, Szuhodovszki Soma.

A lila-fehérek hőse kifejezetten szép góllal nyerte meg a meccset a Kecskemétnek, s már gyakorlatilag védjegyévé válik, hogyha betalál, akkor arról biztosan beszélni fognak. Ezzel együtt még mindig az első, Felcsúton szerzett bajnoki találatát tartja a legszebbnek. A középpályás emellett azt is elmondta, egyelőre továbbra is az alapcél elérésére koncentrálnak.

– Most azért még azt mondanám, hogy a felcsúti gólom kerülne előrébb a kettő közül.

Egyrészt azt egy fokkal szebbnek éreztem, másrészt az volt az első találatom az NB I-ben, amiatt mindig különleges lesz. Ugyanakkor a mostanit is egy egészen magas polcra helyezem majd el a góljaim között. Álmok mindig vannak, illetve célok is természetesen. A legfontosabb csapatszinten, hogy bennmaradjunk az NB I-ben. Ez az elsődleges továbbra is, ehhez egyre közelebb kerülünk, de nem lankadhat a figyelmünk. Azért dolgozunk, hogy ezt minél előbb elérjük, persze bízom benne, hogy ennél még merészebb céljaink is lehetnek ezután – tette hozzá.

A Paks idén már két mérkőzést játszott le, előbb Kisvárdán értek el 2–2-es döntetlent egy nagyon szerencsés góllal a hajrában, majd hét közben a már említett FTC elleni bajnoki pótlására került sort. Waltner Róbert csapata a címvédő ellen is sokáig vezetett, de végül 1–3-as vereséget szenvedett. Kérdőjelek vannak a Paksnál, hiszen akadtak hiányzók, nagy kérdés ezek után, hogy mennyit tud és szeretne frissíteni a KTE ellen a hazaiak trénere. Szabó istván mindenesetre óvatosan fogalmazott a találkozó kapcsán.

– Törökországban együtt voltunk kint a Pakssal, ők is láthattak minket, illetve mi is őket ennek megfelelően – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

– A Paks játékát eddig megismerve kicsit meg is leptek az idei két meccsükön, főleg a felállási formát illetően. A Fradi elleni meccsüket is megnéztem természetesen, hiszen a Ferencvárossal is hamarosan találkozunk. Öt védővel játszottak, sokszor nagyon mélyen védekeztek, noha az NB I-es mezőnyben a második legtöbb gólt rúgták. Ennek megfelelően kell készülnünk a szombati meccsre. Kimondottan jó csapatról beszélünk, tavaly a szezon kellemes meglepetését nyújtották gólerős támadójátékukkal. Most is tele vannak kreatív játékosokkal, Hahn János személyében korábbi gólkirályuk, illetve Varga Barnabás személyében jelenlegi jelöltjük is van csatárposzton. Sorolhatnám mellettük a többieket is, elég csak Haraszti, Bőle, Sajbán, vagy éppen Szabó Bálint nevét említeni a teljesség igénye nélkül, míg mögöttük Windecker, Papp, vagy éppen Kádár adja meg a stabilitást. Ebből is látszik, hogy egy nagyon rutinos ellenfélről van szó, mely jól használja ki a hazai pálya előnyét. Sokat látok a Paksban, szerintem el is fogják érni a céljaikat. Nekünk ezen a héten egy nappal kevesebb állt rendelkezésre a felkészülésre a vasárnapi meccs miatt, de ez nem kifogás, dolgoztunk becsülettel. Igyekeztünk felkészülni az említett szempontok szerint a Paksra.

Bizakodó vagyok, de óvatosnak kell lenni, mert ellenfelünk hazai pályán nagyon veszélyes, ennek ellenére ponttal, pontokkal szeretnénk hazatérni.

A Kecskemét számára pozitívum, hogy eltiltás után Vágó Levente és Banó-Szabó Bence is visszatérhet a pályára, ugyanakkor a jó játékkal bemutatkozó Nikitscher Tamás sárga lapok miatt pihenni kényszerül ezúttal. A Fehérvár ellen hosszabb kihagyás után Rjaskó Mihály már kezdett, míg Katona Máté csereként szállt be, illetve a január elején megsérülő Zeke Márió már a kispadon ülhetett. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a lila-fehérek kerete kezd teljesen kiegészülni, noha Szalai Gábor még nem volt bevethető a nyitányon.

A Paksi FC–Kecskeméti TE bajnoki mérkőzés 14 óra 30 perckor kezdődik szombaton a Paksi FC Fehérvári úti stadionjában.