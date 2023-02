A klub egy fiatal, mégis komoly rutinnal rendelkező támadót szerzett meg Bozsik Máté személyében, de mellette többen is érkeznek még.

Bozsik Máté a KTE Labdarúgó Akadémia nevelése, majd a Kecskeméti LC színeiben futballozott eddig végig felnőtt pályafutása során. A 23 éves csatár összesen 53 találatot szerzett a megyei élvonalban, idén 10 találatnál tartott.

A Ballószög leigazolta a legutóbb Ágasegyházán futballozó, de a Kecskeméti TE-vel 2011-ben Magyar Kupát nyerő Christian Ebalát is. A kameruni középpályás 46 mérkőzésen lépett pályára az NB I.-ben. Komoly rutint hozhat ezen a szinten a Kiskunfélegyházáról érkező Csurka Ádám is, aki bajnoki címet is nyert a KHTK-val.