Az elmúlt fordulóban a vendégek hazai pályán csak egy pontot tudtak szerezni, mert 0–0-as döntetlent játszottak a Soroksárral. Ezzel kapcsolatban Tóth Balázs, a Csákvár vezetőedzője a találkozó lefújása után azt nyilatkozta: „Még keressük önmagunkat. Megmondom őszintén, nekem is tanulópénz még, hogy miként készítem fel a csapatot egy bajnoki rajtra. Egyelőre sajnos nem jött vissza, amit látni szerettem volna.” Ez viszont jó előjel lehet a vasárnapi, Tiszakécske elleni találkozóra.

A Csákvár jelenleg huszonkilenc ponttal a nyolcadik helyen áll a tabellán, két ponttal megelőzve a Tisza­kécskét, akik hétfőn a Diós­győr otthonában 1–0-s vereséget szenvedtek. Ennek ellenére nincs rossz hangulat a Tisza-parti kisváros háza táján, hiszen a listavezető otthonában csak egy büntetővel maradtak alul. Azon a mérkőzésen egy teljesen más szemléletű csapat lépett pályára, mint amit eddig megszoktak a tiszakécskei szurkolók. Klausz László vezetőedző védekezésre állította be a játékosait, amit remekül oldottak meg. A büntetőt Zamostny kezezése előzte meg a tizenhatoson belül, amiről nem tehetett. Lukács viszont értékesíteni tudta a tizenegyest, és ezzel sikerült nyernie a DVTK-nak. A gól után a tiszakécskeiek teljesíteni tudták azt, amit Klausz László kért tőlük. Igaz, hogy több esetben is Antal Botond bravúrjára volt szükség, de a találkozó hajrájában a vendégek előtt is nyílt lehetőség, és akár ki is egyenlíthettek volna.

A csákváriaknál korábban Beliczky Gergő játszott Tiszakécskén, míg a hazai­aknál Kiprich Dávid volt a csákváriak igazolt játékosa. Az első idei hazai mérkőzésen, a Kozármisleny elleni találkozóra játékos megfigyelőt küldött a vendégcsapat. Nem tudni, hogy milyen információval számolt be a szakmai stábnak, de azt biztosan megjegyezte, hogy a találkozó hajrájában a tiszakécskeiek 0–2-es hátrányból felálltak, és három perc alatt kiegyenlítettek. Ez pedig azt jelenti, arra számíthat minden gárda, amely a Tiszakécske ellen pályára lép, hogy az utolsó percig harcolni fognak a pontért, pontokért.

A vasárnapi talál­kozóval kapcsolatban megkérdeztük Klausz László véleményét. – A Diós­győr elleni taktikánk egyik része bejött, a másik nem, mert az átmeneteket gyakoroltuk, de a támadósor nagyon gyengén muzsikált. Lett volna lehetőségünk, de a gyors játékosaink nem úgy indultak, ahogyan kellett volna. A Csákvár ellen természetesen más taktikával fogunk játszani, mint a Diósgyőr ellen. Bízom abban, hogy a csapat meg tudja majd oldani azt a játékot, amit kérek tőlük.

A vezetőedző a Diósgyőr elleni találkozón két fiatalt is kezdőként állított a csapatba, amire ez volt a válasza: – Nálam nem számít a kor, a futómennyiségnek, a magas intenzitású futásnak, a megtett távnak, a labdaszerzésnek, a sebességnek és a játéknak is szerepe van abban, hogy kik vannak a pályán. Az idei első két mérkőzésünkön sajnos a játékosok fejében még ott volt, hogyha nem úgy alakult a játék, mint ahogyan szerették volna, akkor elbizonytalanodnak. Éppen ezért a Diósgyőr elleni mérkőzésen is azt kértem, hogy bátrabban játszanak, és oldják meg azt a taktikai feladatot, amit kérek tőlük. Egy vezéregyéniségnek lenni kell a pályán, aki ilyen helyzetben összekapja a csapatot. Azt szeretném, ha sokkal kiegyensúlyozottabb lenne a csapat, ha mindenki azt látná, hogy a játékosok minden mérkőzésen az utolsó percig küzdenek. Amióta itt vagyok Tiszakécskén, nem volt olyan találkozó, amit feladott volna a csapat. Talán sokkal felszabadultabban kellene játszani, és mindenki azt csinálná, amit a legjobban tud. Ezt szoktam is mondani. Igen is fel kell vállalni mindenkinek a felelősséget, és kreatív megoldásokat is alkalmazni kell.

Klausz László természetesen győzelmet vár a Csákvár elleni találkozótól, amely vasárnap 15 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.