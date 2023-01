A jelenleg utánpótlás-nevelésre szakosodott, a megalakulásának egyéves évfordulóját tavaly év végén ünneplő BajaBasket SE szakmai konzultációra hívta meg Dragan Lukovskit, a Novi-Sad utanpótlás edzőjét, a VIBA liga szervezőjét, aki elfogadta a meghívást, és ezen a hétvégén ellátogat Bajára. Dragan Lukovski játékosként 1998-ban a szerb válogatottal világbajnokságot nyert, több európai csapattal is komoly sikereket ért el. A bajai egyesület, a megalapítása céljának megfelelendőegyszerre több irányt is követve szeretne szakmailag is megújulni, illetve olyan kapcsolatokat építeni, amely a Baján kosárlabdázó gyerekek fejlődését elősegíti.

A 48 éves szakember a Vajdasági Bajnokság főszervezőjeként került kapcsolatba a bajaiakkal, a 2008-as születésűek alkotta, Szabó Norbert vezette csapat ugyanis részt vesz a szerb bajnokságban.

Pénteken 17 órától a Bereczkiben a bajai U16/a gárda a Budafokot fogadja, Dragan Lukovski már azt a mérkőzést is megtekinti a helyszínen. Másnap a szakember és a bácskai egyesület vezetői között egyeztetésre kerül sor többek között egy tavaszi nemzetközi korosztályos torna szervezéséről, valamint arról, hogy a jövőben akár szerb, akár vajdasági magyar játékosok szerepelhessenek a bajai csapatokban, és emellett tanulhassanak a város felsőoktatási intézményeiben.