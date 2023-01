Vasárnap este vívja meg az idei első bajnoki mérkőzését a férfiröplabda Extra­ligában a Kecskeméti RC. Nagy József együttese, amely az alapszakaszban a dobogó harmadik fokán áll, az 5. helen tanyázó GreenPlan VRCK-t, azaz a Kazinc­barcikát fogadja, a mérkőzés 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.

Igazi helyosztó tehát ez a mérkőzés, amelyen nagyon fontos győzelmet szerezhetnek meg a kecskemétiek annak érdekében, hogy a bajnokság előtt kitűzött minimális céljukat, a legjobb négy közé jutást elérjék.

– A Kazincbarcika megerősödött, miután leigazolták a brazil Reffattit, egy új energiaszintet kaptak, ráadásul kiváló formában vannak – mutatta be az ellenfelet Nagy József, a hazaiak mestere. – A célunk ezzel együtt nem is lehet más, mint a győzelem. Reméljük, hogy a szurkolóink nagy számban jönnek ki buzdítani a csapatot, és azt is, hogy győzelemmel tudjuk meghálálni a bizalmukat.