Perry nagy lendülettel kezdte a meccset, a hazai csapat így pillanatok alatt 7–1-re meglépett az elején. Borisovot csak szabálytalanság árán tudták megállítani, ám ő így is begyötörte a labdát a gyűrűbe, és a plusz egyes is bement, 7-4. Kasst sapkázta le Townes, de Perry összeszedte a labdát, és újabb egységeket szerzett, 9-4. Nem sokkal később újra volt eredményes, 11-4-nél időt kért Forray Gábor. Felváltva estek a kosarak, Wittmann három büntetőjével sikerült három pontra zárkóznia a KTE-nek, ám ezután 21-13-ra megint meglépett a nyírségi alakulat. A hírös városiak csapatkapitánya távolról célzott pontosan, 21-16-tal zárult így az első negyed.

Copes és Perry két gyors kettese 25-16-ra módosította az eredményt a második etapban. Borisov állt bele kintről jó ütemben, majd Karahodzics is a gyűrű alól, közben Copes is plusz kettőt tett a neve mellé, 27-20. Perry továbbra is elemében volt, 31-20-nál időt kellett kérni a KTE szakmai stábjának. Előbb Borisov tempója hullott be, utána pedig Wittmann forintos labdájából Townes volt eredményes, 31-24.

A felgyorsult tempó nem hozott újabb kosarakat egy darabig, végül a hazai oldalon Pipiras és Copes, míg a Kecskemétnél Borisov talált be, 35-27.

Dramicanin harcolt nagyot, jutalma kettő plusz egy pont lett, 35-30. Perryre nem volt ellenszer, de a félidőre így is 40–36-ra lefaragta a hátrányt a KTE.

Fordulás után Townesra nem léptek ki, ő pedig köszönte szépen, bedobta a hármast, 40-39. Copes adta el a labdát, lehetett volna fordítani, ám ehelyett Perry újabb kettest szerzett. Dramicanin hárompontosával egalizált a KTE, és innentől nagyon szoros vol a csata, de 51-46-nál ismét időt kellett kérnie Forray Gábornak. Townes révén jött közelebb a hírös városi gárda, őt pedig Karahodzics követte, 51-50. Pipiras hármasa nem volt pontos, az ellentámadásból pedig Townes szerezte meg a KTE-nek a vezetést, 51-52. Nyírségi időkérés után nem született hazai kosár, viszont Karahodzics sikerrel járt, 51-54. Jól védekezett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, így három pontos vezetéssel várhatta a zárást a Forray-legénység.

Kass hármasával gyorsan egalizált a hazai csapat, erre Wittmann kettessel reagált, 54-56.

A kiélezett összecsapás idegeskedéssel is járt, több pontatlanság jellemezte a csapatok játékát.

Kass a sarokból újabb triplával jelentkezett, 57-56. Több támadó lepattanót is szedett a házigazda, a végén Pipiras volt eredményes, 59-56. Perry faulttal együtt is bedobta a ziccert, ezután Forray Gábor időt kért. Agresszívan védekeztek a nyírségiek, nem tudott zárkózni a Kecskemét, 72-60. Ekkor még bő három perc volt vissza, megbeszélést kellett tartania a Kecskemétnek. Wittmann a tőle már megszokott bravúros triplával jelentkezett, 74-67. A hajrában kimaradtak a kecskeméti ordító helyzetek is viszont, a hazai kezek viszont nem remegtek meg, így a végeredmény 77-71.

Forray Gábor vezetőedző értékelése: – Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelten nyertek. Ezen az estén mi nem érdemeltünk győzelmet.

Hübner Nyíregyháza BS - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 77-71 (21-16, 19-20, 11-18, 26-17)

Nyíregyháza. Vezette: Földházi, Papp, Rácz

Nyíregyháza: Perry 37/6, Kass 11/9, Szobi -, Pipiras 16/6, Fazekas -. Cserék: Copes 11, J. Williams -, Kiss B. 2, Dickerson -.

Kecskemét: Townes 14/3, Wittmann 13/6, Ivkovic 3/3, Dramicanin 12/3, Karahodzsics 11. Cserék: Borisov 14/3, Fazekas -, Kucsera 4, Kiss D. -.