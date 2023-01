Lejátszotta harmadik előkészületi mérkőzését a Tiszakécskei LC a törökországi Side városában. Az ellenfele a koszovói első osztályban szereplő, a tabellán ötödik helyen álló KF Dukafjini gárdája volt. A találkozóról Klausz László vezetőedzőt kérdeztük. – Az első félidőben egy jogos tizenegyes után, amit Zamostnyi értékesített, megszereztük a vezetést. Ebben a 45 percben végig fölényben játszottunk, nyomást gyakoroltunk az ellenfelünkre, nagyon sok labdát szereztünk, az ő térfelükön. Sajnos nem tudtuk kihasználni az adódó lehetőségeinket, pedig voltak létszámfölényes helyzeteink. Nekik az első félidőben nem is volt veszélyes támadásuk.

A második játékrészben az ellenfelünk teljes sort cserélt. Ez a félidő merőben más volt, mint az első, mivel tíz friss játékos lépett a pályára koszovói csapatban, mi pedig kezdtünk egy kicsit fáradni.

Három, négy olyan szituáció is volt, amikor kibontottak bennünket. Ráadásul a gólt olyan helyzetből kaptuk, amikor a partjelző legalább két méteres lest engedett el, aminek következtében egyedül vezethette a játékosuk a labdát Antal Botondra. Ezzel sikerült egyenlíteniük. Ettől függetlenül jó volt a játék, a fiatalok is remekül játszottak. A kapu előtt azonban jobban kellett volna összpontosítanunk ahhoz, hogy ilyen, és hasonló mérkőzéseket meg tudjunk nyerni.

Ezúttal is koszovói első osztályú csapat ellen játszott a Tiszakécske

Klausz László elmondta még, hogy a játék különböző elemeivel elégedett volt, de a támadó zónában lévő szituációk, a tizenhatos környékén, nem tetszettek neki. Ott sokkal higgadtabban kellett volna megoldani a játékot, már csak azért is, mert több nagy ziccerük is adódott. Négy, öt olyan lehetőség, amiből az első félidőben legalább három gólt kellett volna rúgni. A vezetőedző tisztában van azzal, hogy kemény felkészülésen van túl a keret. Az otthoni edzések, és az edzőtáboriak is kemények voltak. Az utóbbiban, amikor nem volt mérkőzés, naponta háromszor edzettek a keret tagjai. Most, akik a pénteki napon nem játszottak, azoknak természetesen edzés szerepelt a programban. Így most nem csak fizikálisan, de mentálisan is kell a játékosoknak a két és fél nap pihenő. A csapat szombaton délelőtt utazik haza, és kedden délelőtt tíz órakor lesz a következő edzés.

Tiszakécskei LC–KF Dukagjini 1–1 (1–0)

Tiszakécske: Antal B. – Balázs B., Végső, Csáki, Vajda, Lovas A. (Major a szünetben), Szekér (Biben 60.), Kiss N., Geiger, Zamostny, Erdei.

Gólszerző: Zamostny tizenegyesből.