Szécsényi Mihály és felesége Marika kezdeményezésére szervezték meg az első újévi sakk villámversenyt Kiskunhalason.

Az elmúlt több mint három évtized során mindössze egy alkalommal, a járványhelyzet miatt maradt el a népszerű verseny. Szécsényi Mihály, aki a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség elnöke is volt, 2019-ben hunyt el és tiszteletére lett az év első sakkversenyének elnevezése Szécsényi Mihály Emlékverseny. A Vasutas Művelődési Házban január elsején délután huszonhárom sakkozó ült az asztalokhoz. Az idei versenyre tizenöt településről érkeztek sakkozók. A győztes Udvardi Zalán lett, aki Kiskunhalas testvérvárosából, Hódmezővásárhelyről érkezett az emlékversenyre. A kiskunhalasi Tapodi Norman Lajos végzett a második helyen, aki ezzel Bács-Kiskun Vármegye Újévi sakkbajnoka elismerést is elnyerte. A harmadik helyet is halasi induló, Halák Miklós szerezte meg.