Jól indult a Csákvár elleni mérkőzés, a 10. percben ugyanis Gréczi törhetett kapura egy kontra végén, és kilőtte a bal alsót. A 14. percben egyenlített a Csákvár, Beliczky lőtt a kapuba öt méterről egy jobb oldalról érkező beadást. Fordulás után a Csákvár tudott már csak a kapuba találni, a 60. percben Körmendi lőtte ki ballal a jobb felsőt 19 méterről, majd egy labdaszerzés után Fejős alakította ki az 1–3-as végeredményt a hajrában. A második mérkőzésen alapvetően a kecskeméti akarat érvényesült a pályán, sok helyzetet is tudtak kialakítani a hazai játékosok. Ebből végül a 15. percben Horváth váltott egyet gólra, amivel 1–0-ra meg is nyerte a találkozót a KTE.

– Az első mérkőzésen nagyon sok fiatal játszott. Ahogy a felkészülés alatt meg voltam elégedve velük, ezt most nem tudom elmondani. A Csákvár frissebben, okosabban és jobban is játszott, teljesen megérdemelt volt a győzelmük. Természetesen fiatal játékosok esetében ez előfordul, hogy nem tudnak úgy teljesíteni. A türelem megvan irányukba, de ezeket a tapasztalatokat meg kell szerezniük. Jó NB II-es csapat volt az ellenfelünk, de maradt bennem hiányérzet, videózás után ezt a játékosokkal is megosztjuk. A második mérkőzésen kifejezetten tetszett az első félidő. Agresszívan letámadtunk, sok labdát szereztünk a középpályán, amiből rendre helyzeteink adódtak, akár több góllal is vezethettünk volna. Fordulás után kicsit kényelmesebben játszottunk, helyenként öncélúan is, ami nem tetszett, de ez nem jellemző ránk, így inkább a fáradtság rovására írnám még. Megérdemelten nyertünk egyébként, külön öröm, hogy kapott gól nélkül. Ezúttal a csapat együttese védekezése is sokkal jobban működött már. Van még egy hetünk felkészülni az első fordulóra, illetve az egész bajnokságra, ezért is osztottuk ketté a keretet minimális számú cserével, hogy 90 perces terhelést kapjanak a játékosok – értékelt Szabó István, a KTE vezetőedzője.