Régi igazság, hogy amikor a sivatagban esik az eső, akkor bizony nagyon esik! Így volt ez a 2023-as Dakar-rali harmadik versenynapján is: amikor a karaván eleje a reggeli órákban elstartolt, még csak borongós volt az ég és szemerkélt, röviddel később viszont már úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. Ennek meg is lett a következménye, ugyanis az Al-Ula és Hail közötti útvonal egyes részei járhatatlanná váltak, a látási viszonyok is drasztikusan romlottak, s mivel a mentőhelikopter felszállása már nem volt garantálható, a szervezők a délutáni órákban úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak és fokozatosan elkezdték kiterelni a mezőnyt a szakaszról. A kamionos mezőny jelentős részét például a 447 kilométeresre tervezett menet 335. kilométerénél intették ki – számolt be a versenyről a Qualisport Racing.

Az előző napi kiemelkedő teljesítmény után a Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő alkotta Qualisport-trió számára problémamentes volt az újabb menet. A verseny eredményközlő rendszere szerint a magyar egység a kamionosok között a 16. helyen zárt, a kategória összesített állását azonban – vélhetően a szakasz lebonyolításával kapcsolatban felmerült komplikációk miatt – egyelőre nem adta közre a viadal szervezője – írta közleményében a magyar kamionos csapat.

– A szakasz jelentős része sokkal élvezetesebb volt, mint az eddigiek. Homokos területen kerülgettünk óriási sziklákat és ahogyan ígérték, itt-ott tényleg csodálatos panoráma tárult elénk.

A tempónk egészen jó volt, de aztán jött az Armageddon. Elsötétedett az ég és ránk szakadt az özönvíz, szürreális volt az egész. Picit később javult a helyzet, de aztán változott a terep is, igazi rázós szakasz következett, homokba ágyazott sziklákkal és hatalmas kövekkel, amelyeken bizony át kellett menni. Az időjárás később ismét tartogatott egy csavart, újra jött az özönvíz, komolyabb áradásokkal, sárral, dagonyával. A helyzetet jól szemlélteti, hogy még a Hyena fülkéjének belseje is sáros lett. A szervezők jó döntést hoztak a rövidítéssel, hiszen a biztonság mindennél fontosabb, ráadásul egy borzalmasan hosszú verseny elején vagyunk és megpróbáltatásokból biztosan lesz majd elég később is – értékelte a napot Kovács Miklós.

A 2023-as Dakar-rali negyedik szelektív szakaszát Hail térségében futják: az összekötő szakaszok hossza 148, a szelektívé 425 kilométer lesz.

A tizennégy szelektív szakaszból álló 2023-as Dakar-rali össztávja közel kilencezer kilométer, amelynek fele teszi ki a mért szakaszokat. A verseny január 15-én zárul Dammam városában.