A Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő alkotta hármasnak a viadal első hetében elszenvedett motorhiba után a 11. szakaszon kardántöréssel kellett szembenéznie. A sivatagban megejtett műszaki mentés után a tábor felé vették az irányt, ahol javítással és nagyszervízzel töltötték a pénteki napot. A motorhiba óta narancssárga rajtszámmal, az Experience-értékelésben szereplő dunaszentbenedeki kamionos egység péntek éjjel megkapta az engedélyt a mezőnybe való visszatérésre, a szombaton futott 13. szelektív szakasz rajtjánál azonban érkezett egy iránymutatás.

– Mivel mi kihagyott szakasz után csatlakoztunk újra, ezért a mezőny legvégére szólt a rajtidőnk.

Már a rajtban álltunk, amikor a helyi illetékesek azt javasolták, hogy a legjobb az lenne, ha elkezdenénk a szakaszt, de egy közeli ponton ki is mennénk és onnan egyből a célba tartanánk, vállalva az időbüntetést, amelyből már így is van bőven.

A magyarázatuk egyszerű volt, ez a szakasz is legalább annyira durvának ígérkezett, mint az előző. Ott három kamion még mindig bent vesztegel a dűnék között, az egyik például az orrára borulva. Több ismerősünk is van közöttük, beszéltünk velük az éjjel és fogalmuk sem volt, hogy mikor tudnak kikecmeregni onnan. Ennek fényében érthető, hogy mára ezt a javaslatot kaptuk. Némi gondolkodás után el is fogadtuk, hiszen volt elég gondunk az utóbbi két hétben, nem akartunk a végére egy kiadós éjszakai pikniket a dűnékben… A kamion rendben van, holnap jön az utolsó szakasz, amely kifejezett gyorsnak ígérkezik. Annyit mondhatok, hogy padlógázzal fogunk rohanni Dammam felé, a Hyenára pedig biztosan kitűzzük a magyar nemzeti lobogót – mondta a Qualisport Racing pilótája, Kovács Miklós.

A 2023-as Dakar-rali utolsó szakaszán Al-Hofuf és Dammam között 136 kilométernyi szelektív szakasz vár a versenyzőkre. A szervezői előrejelzés „szokatlanul gyors” menetet ígér a Perzsa-öböl térségében, amit némi összekötő szakasz után a tengerparti célceremónia követ Dammam városában.