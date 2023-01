Jelentős előrelépés Kollár Andor számára a profi íj, amivel a világversenyekre készülhet – emelte ki Balla Zsolt edző. Nemzetközi szinten szeretnének versenyezni, minősítő versenyeken részt venni, hogy kvótát szerezzenek az olimpiára.

– Ez az íj nagy segítség, mert azon a szinten, ahol mi készülünk, már csak néhány ponton múlik a győzelem. Ez egy olyan versenyíj, amit a topíjászok is használnak. Ez a csigás íj egy összetett szerkezet, ami annyit jelent, hogy az íj végén található csigák segítségével történik meg az energia átadása a vesszőnek. Ez dinamikusabb, sokkal nagyobb sebességet ér el a vessző kilövéskor. Ezen is vannak stabilizátorok, célzótüske, irányzék, amivel az 50 méterre található célt el tudja találni Andor. Úgy állítjuk be, hogy az íjász egyensúlyban legyen, és minél könnyebb legyen neki a lövés, csak a saját technikájára tudjon koncentrálni és a tízesekre – mondta Balla Zsolt. Továbbá hangsúlyozta, hogy a helyszín nagyon kedvező számukra, hiszen ilyen jellegű lőtérrel még nem találkoztak az elmúlt időszakban. Nagyon jó a felkészüléshez, mert minden lehetőség adott a gyakorlásra. Különösen fontos, hogy a Honvédelmi Sportközpontban 50 métert tud lőni Kollár Andor, ez az a táv, amit minden versenyen lőnie kell. Jelenleg heti három alkalommal edz.