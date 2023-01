A Liga Kupában több alkalommal is felcserélték a pályaválasztói jogokat a csapatok, s noha ez a találkozó eredetileg a ceglédiek rendezése mellett zajlott volna, végül Kecskeméten rendezték meg az összecsapást. A Cegléd jól kezdett, a papíron ezútal hazainak számító gárda alig tíz perc alatt 11–4-re húzott el. Tóth Norbert próbálta rendezni a sorokat, s végül 12–8-ra még vissza is jött a KTE, de ceglédiek vezetése nem forgott veszélyben, az NB I-es gárda 25–15-re vezetett kényelmesen már a szünetben.

A második félidőben ennek szellemében mindkét együttes igyekezett gyakorolni is, a különbség maradt már csak igazából a kérdés a lefújásig. A kecskeméti játékosok becsülettel tettéka dolgukat, és végül négy gólt lefaragva hátrányukból, 36–30-as vereséget szenvedtek el. A Cegléd ezzel megnyerte a csoportot és bejutott a negyeddöntőbe, míg a Kecskemét pont nélkül a B-csoport utolsó helyén zárta le a felkészülést egyébként kiválóan szolgáló sorozatot.

– A múlt heti mérkőzéseinkhez hasonló lendületet vártam, mert a csapat jó irányba halad, ennek ellenére az első félidőt követően csalódott voltam – értékelt Tóth Norbert, a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vezetőedzője. – A második félidőben feljavult a védekezésünk, támadásban is voltak szép megoldásaink, de nem csaphatjuk be magunkat, a most tapasztalt problémákkal azonnal foglalkoznunk kell. Mérsékelten színvonalas találkozót láthattak a szurkolók, a Cegléd nyilván pihentette a legjobbjait. Többször mondtam, nekünk elsősorban fejben kell megerősödnünk, hogyha erősebb csapattal kerülünk szembe, ne bátortalanodjunk el, inkább tüzeljen fel bennünket a lehetőség – tette hozzá a tréner.

HÉP-Cegléd–KTE-Piroska Szörp 36–30 (25–15)

Kecskemét. Vezette: Rontó, Szanyi

A Cegléd gólszerzői: Pásztor 5 (3), Juhász 4, Csomor 2, Szepesi 2, Kállai 6, Szűcs 2 (1), Bartha 5, Farkas 1, Kende 5, Teleki 4. Vezetőedző: Nagy Károly

A Kecskemét gólszerzői: Lukács 4, Szakály 4, Csuzi 6, Papp 3, Horváth A. 2, Horváth B. 1, Szeverényi 4, Forgács 5, Bálint 1. Ny. A.