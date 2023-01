Január 6-án, pénteken 20 órától a tizennégy csapatos mezőnyben a 12. helyen álló Szeged ellen növelheti a győzelmei számát az alapszakaszban jelen pillanatban a 7. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Bő két és fél hét telt el az utolsó bajnoki mérkőzés óta, decemberben utoljára a ZTE ellen lépett pályára a kecskeméti férfi NB I.-es kosárlabdacsapat, ám a munka azóta is folyamatosan folyt.

– Az összecsapás után még két napon át edzettünk, majd karácsonyra pihenőt kaptak a játékosok – utalt vissza az évzárásra Forray Gábor, a hírös városiak vezetőedzője. – December 27-én pedig már újra munkába állt az egész csapat. Úgy gondolom, hogy amiket elterveztünk, azokat sikerült megcsinálnunk. Egy kicsit több hangsúlyt fektettünk a fizikális gyakorlatokra, de természetesen azok a taktikai elemek is előkerültek, amelyekben még fejlődnünk kell. Ezen a héten pedig már ugyanabban a ritmusban szerveztük meg az edzéseinket, mint az alapszakasz korábbi fázisában. Várjuk már, hogy pályára léphessünk, és bizonyíthassunk.

Márpedig ez minden vágya a kecskeméti klubnak, győzelemmel nyitni az új esztendőt.

– Számunkra minden mérkőzés különösen fontos, ha szeretnénk elérni további céljainkat, és bekerülni a rájátszásba a legjobb nyolc gárda közé. Jelenleg hét győzelmünk van, ha még legalább ugyanennyit sikerülne bezsebelni, akkor az óriási bravúr lenne ebben a kiélezett pontvadászatban. A Szedeák elleni meccs az a kategória, amit muszáj megnyerni. Ezek talán a legnehezebb mérkőzések is, úgyhogy kemény összecsapásra számítok. Némileg csalóka a szegediek tabellán elfoglalt helyezése, szerintem erősebb csapatuk van annál, mint ahol most állnak. Nekik és nekünk is borzasztó fontos lenne a győzelem megszerzése. Ők most egy új amerikai játékost is igazoltak, ez is mutatja, hogy nem adták fel ezt a szezont, és szeretnének visszatérni az előző évadokban megszokott színvonalukhoz. Teljes kerettel, maximális intenzitással és koncentrációval készültünk erre a megmérettetésre is. Bízom benne, hogy sokan mellettünk lesznek a csarnokban, és közösen győzelmet ünnepelhetünk majd – nyilatkozta Forray Gábor.

A találkozót az M4Sport egyenesben közvetíti, így a megszokott kezdés helyett 20 órakor indul útjára a labda.