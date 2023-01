A mérkőzésen eredetileg 18 órakor indult volna az útjára a labda, végül egy technikai probléma miatt – az eredményjelző hibásodott meg – nagyjából húsz perces késéssel kezdődött meg a találkozó. Karahodzsics nyitott egy jó büntetővel, Williamson közeli kettesével fordított az Olaj. Wittmann egy szenzációs 3+1-es akciót vitt végbe. Ezután Szubotics előbb elrontott egy dobást, majd saját lepattanójából tett fel egy ziccert, Durham maradt üresen egy triplára, amit ki is használt, 7–5. Dramicsanin egyenlített, hat perc után 7–7 volt az állás, egyik csapat sem parádézott. Ivkovics faultja után Griffin dobott be két büntetőt, Karahodzsics 2+1-ével már a hírös városiaknál volt az előny. A negyedben több kosár nem esett, így az első negyed után három pontos előnnyel ment szünetre a KTE, 9–12. Kecskeméti oldalon, a kecskeméti szurkolók között nem volt olyan, aki elégedetlenkedett volna a kevés pont és a sok hiba miatt, elvégre nem szépségversenyt akart nyerni a Forray-alakulat, hanem meccset.

A folytatásban Mokánszki büntetőivel zárkózott az Olaj, Durham révén a vendéglátók vették át a vezetést, majd a hazai irányító egy középtávolit is elsüllyesztett. Boriszov egy triplával egalizált, Karahodzsics kettő plusz egyére Barnes válaszolt egy hármassal 18-18. Wittmann tempója után Pongó triplája következett. Szubotics rossz dobása Révész kezébe esett, aki teljesen üresen állt a palánk alatt, Boriszov kettőből két büntetőt küldött a helyére, majd egy tempót is, Durham egy büntetővel egyenlített, Révész kosarával pedig újra átvette a vezetést a Szolnok, Forray Gábor időt is kért 26–24-es állásnál. Boriszov nem hűlt ki és egy hármast is dobott, Révész újabb támadólepattanó után szerzett két pontot. Lukács csak egy büntetőt dobott be, a Szolnok mégis jól járt, a támadólepattanó után ugyanis Durham köszönt be kintről, Townes büntetői után révész kosara zárta a félidőt. 34–29

A nagyszünet után Szubotics labdaszerzés után dobott ziccert, Townes egy triplával javított, Griffin azonban visszadobta azt. Wittmann ekkor másodszor is megcsinált egy 3+1-et, Dramicsanin hármasával ismét döntetlen állt az eredményjelzőn, de csak ideiglenesen, köszönhetően Barnes duplájának, 41–39. Townes törte fel a hazai védelmet két pontért, Williamson mindkét büntetőjét bedobta, Wittmann bejátszásából Karahodzsics zsákolt. Egy gyors hazai indítást Szubotics fejezett be ziccerrel, Wittmann kivételesen fault nélkül dobott be egy hármast, 45–46. Griffin egy pontot a vonalon hagyott, Townes viszont újabb vendég triplát dobott be, 46–49-cel ért véget ért a harmadik negyed.