A Liga Kupa versenysorozatra hagyományosan a felkészülés fontos részeként tekintenek a csapatok, hiszen lehetőségük van azokat a játékelemeket gyakorolni, amelyekre bajnokság közben kevés idő jut, illetve azok a játékosok is lehetőséget kapnak, akik év közben kevesebb alkalommal lépnek pályára.

A Kecskemét ezúttal igen erős csoportba került, hiszen ellenfelei - a Gyöngyös, a Dabas és a Cegléd - rendre az NB I.-ben harcolnak a bajnoki pontokért. A negyeddöntőbe jutással kapcsolatban tehát nem szövögethetett merész álmokat a hírös városi alakulat, de időnként így is meg tudta cibálni az oroszlán bajszát. A Kecskemét ezzel együtt pont nélkül várja az utolsó kört, ezzel együtt értékes tapasztalatokkal gazdagodott a fiatal együttes. Az idei Liga Kupa sorozat a KTE-Piroska Szörp számára csütörtökön, a Cegléd elleni találkozóval véget ér, és Tóth Norbert tanítványai teljes figyelmükkel a február elején rajtoló tavaszi szezonra koncentrálhatnak.

A Cegléd kitűnően szerepelt eddig, hiszen ötből négy meccset megnyert egy döntetlen mellett, így egy sikerrel bebiztosítanák első helyüket a csoport élén is. Tóth Norbert - aki egyébként ezer szállal kötődik Ceglédhez - ennek megfelelően nem is eredményben, hanem jó játékban gondolkodik.

– A versenysorozat utolsó csoportmeccséhez érkeztünk. A Cegléd magabiztosan vezeti a B-csoportot, nem kétséges, hogy ők a mérkőzés esélyesei. Azt kértem a fiúktól, hogy legalább olyan jó iramú találkozót játsszunk, mint az elmúlt héten a Gyöngyös ellen, és ezúttal szorosabb eredményt várok, mint a Cegléd elleni első összecsapáson. Ha ezt sikerül teljesítenünk, akkor nem lehetek elégedetlen. A bajnokságra készülünk, azt gyakoroljuk, amit erősebb NB I/B-s csapatok ellen tervezünk játszani. Nem feltett kézzel lépünk pályára, jó hangulatú, szoros derbire készülünk – mondta a találkozó kapcsán Tóth Norbert, a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vezetőedzője.