A Kiskunfélegyháza nagy magabiztossággal vezeti a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály küzdelmeit, hiszen nyolc pont az a klub előnye féltávnál. A csapat vezetőedzője, Némedi Norbert továbbra is előre tekint, és szeretné megvédeni a bajnoki címet a félegyháziakkal.

2013 óta hetedik bajnoki címüket nyerhetik, ennek ellenére a magasabb osztályú szereplés eddig mindig váratott magára Kiskunfélegyházán. A téma nincs a szőnyeg alá söpörve, de bizonyos fejlesztések nélkül ez a helyzet nem is változhat, most ezen is dolgoznak már a klubnál. Némedi Norbert emellett élvezi a munkát, hiszen ezer szállal kötődik már a város futballjához, emellett annak is nagyon örül, hogy a Kecskeméti TE újra feljutott az élvonalba. Az első sikert még ő élte meg hatalmas eufóriával játékosként, a mostani feljutást már kisfia, aki lila-fehérben pallérozódik, így napi téma a klub szereplése.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.