Kitűnő őszön van túl a Kecskemét, hiszen az újonc a második helyen telelhetett az OTP Ban Ligában, amire a klub történetében még soha nem volt példa. A KTE nagyon stabil teljesítményt nyújtott a bajnokság első felében, csupán két vereséget szenvedett el, így abszolút megérdemelten állnak ilyen előkelő helyen. A Kecskemét keretében nem volt nagy mozgás télen, a távozók közül Sági Milán és Pejovics Danilo is peremembernek számított, míg a tartalélok közé száműzött Uros Djuranovic nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az éppen a Fehérvár által kölcsönből visszarendelt Szabó Levente ugyan négy gólt is szerzett, de szintén inkább padon kezdett. Az érkezők oldalán Horváth Krisztofer, Hadaró Valentin, Polyák Kristóf és Nikitscher Tamás szerepel, míg hosszú sérülés után Katona Máté is felépült.

Nem sikerült jól a szezon első fele a fehérváriaknak, hiszen a dobogóra várt együttes csak a nyolcadik pozíciót birtokolja, ami messze elmarad a várakozásoktól. Nem csoda, hogy nagytakarítás vette kezdetét a „Vidinél”, Huszti Szabolcs vezetőedző és Juhász Roland sportigazgató minden olyan játékosnak kiadta az útját, akikkel nem számolnak. A grúz gólvágó, Budu Zivzivadze, a román Claudio Bumba, illetve az ukrán páros, Artem Sabanov és Jevhen Makarenko is távozhatnak még, míg Bohdan Lednev és Szendrei Ákos már el is hagyta a klubot. Voltak azonban érkezők is, a már említett Szabó Levente mellett a norvég Tobias Christensen A Valerengától, míg a hondurasi Deybi Flores a görög Panetolikosztól csatlakozott a piros-kékekhez.

Bár a Kecskemét csak két vereséget szenvedett el ősszel, az egyiket éppen Székesfehérváron (2–1), így mostani riválisuk az egyetlen, melytől még nem sikerült legalább egy pontot elcsenniük. A kecskemétiek ennek megfelelően izgatottan várják a tavaszi rajtot.

– Ezen a héten már teljes mértékben a hétvégi mérkőzésre koncentráltunk, a Fehérvár feltérképezése és kielemzése az első természetesen

– mondta a Kecskemét csatára, Tóth Barna. – Próbálunk emellett már frissíteni, úgy időzíteni, hogy a vasárnapi meccsen mindenki top formában legyen.

A Kecskemét nagyon magasra helyezte azt a bizonyos lécet a 2022-es esztendőben, így adja magát a kérdés, hogyan lehet esetleg feljebb helyezni azt.

– Bízom benne, hogy még pakolgathatjuk felfelé azt a lécet, de még nem tartunk ott. Egyelőre a lécet még mindig el kell érni, ehhez az kell, hogy meglegyen a biztos bennmaradáshoz szükséges pontszámunk. Nagyon vágyom rá persze, hogy utána aztán minél feljebb pakolgassuk, hiszen az egész klub filozófiája az ilyen kihívásokra épül – mondta Tóth Barna, akivel hosszabb podcast beszélgetés is meghallgatható a Baon.hu oldalon.

Különleges meccsre készül a Kecskemét egyik téli érkezője, Nikitscher Tamás is, aki debütálhat az NB I.ben, ha pályára lép. A Pécsről érkező középpályás ennek ellenére higgadtan várja a rajtot.

– Nagyon várom a meccset, természetesen nagyon különleges is a helyzet számomra, hiszen mégis az első NB I.-es meccsem lehetne a hétvégi. Bennem soha nem volt viszont olyan izgalom, illetve nem éreztem olyan nyomást, ami ilyen helyzetekben gátolna. Inkább egy egészséges drukk, bizonyítási vágy dolgozik bennem magam felé, hogy segítsem a csapatot. A tiszteletet a pályán mindig és mindenkinek meg kell adni, ez most így lesz, de nincs bennünk félsz sem, mert nem is szabad, hogy legyen. A szakmai stáb nagyon felkészített minket a tavaszi szezonra, most már azon vagyunk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, illetve ezt a jó szériát minél tovább vigyük.

A Kecskeméti TE–MOL Fehérvár FC bajnoki mérkőzés vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a Széktói Stadionban.