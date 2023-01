Nehezen indult a napja a kecskemétieknek, ugyanis ez közúti baleset miatt alaposan megcsúszva tudtak megérkezni Gyöngyösre. Nem kezdett azonban rosszul a KTE a csak papírforma szerinti hazai mérkőzésen, hiszen Papp, Horváth, Csuzi, Szakály és Forgács is nagyon gyorsan feliratkozott a góllövőlistára, ennek köszönhetően tartotta a lépést ellenfelével a Kecskemét. A 12. percben 7–7 állt az eredményjelzőn, ezt követően azonban érezhetően el tudtak lépni a hazaiak, kijött talán az is, hogy sok ideje nem volt bemelegítenie a vendégeknek. A vendégeknél Gábori tarthatatlannak bizonyult, és gólerős játékának is hála a Gyöngyös 15–19-re vezetett a szünetben. Fordulás után Szeverényi góljaival tartotta magát meccsben a KTE, a különbség folyamatosan három-négy gól körül mozgott. Bár a Kecskemét tíz perccel a vége előtt feljött 29–32-re, ennél közelebb már nem tudott kerülni, a hazaiak magabiztos játékkal, 32–37-re nyerték meg az első meccset.

Délután már jött is a visszavágó, melyen némileg dekoncentráltan kezdett a Kecskemét, a vendéglátó percek alatt ellépett 7–3-ra, ami után jött az időkérés Tóth Norberttől. Ez jó hatással volt a vendégekre, hiszen Szakály góljával már 8–7-re jöttek fel a 13. percben, így újra nyílt volt a találkozó. Bálint góljával egyenlített is ezt követően a KTE, de Jaros vezetésével megrázta magát a Gyöngyös, mely 16–10-re húzott el, majd a szünetben is 20–15 volt a különbség.

Ahogy az első meccsen, úgy ezen is hasonlóan alakult ezt követően a forgatókönyv, a Kecskemét küzdött, de ez csak arra volt elegendő, hogy ne legyen nagyobb a különbség, a Gyöngyös kézben tartotta a találkozót és 37–31-re nyert ezúttal.

– Már mondhatjuk, hogy a Liga Kupában rutinosan, két meccset játszottunk egy napon, és annak ellenére elégedett vagyok, hogy már az utazásunk is nagyon nehezen indult; egy közúti baleset miatt igen későn értünk Gyöngyösre, így az első összecsapás a tervezetthez képest jóval később kezdődött – értékelt a mérkőzéseket követően Tóth Norbert, a Kecskemét vezetőedzője. – A bemelegítés minősége okán az első találkozón fizikálisan kicsit hamar fáradtunk el, de sűrűn tudtam cserélni, mindenki lehetőséget kapott és viszonylag jó ritmusban kézilabdáztunk. Helyt álltunk NB I-es ellenfelünkkel szemben, bár kicsit fáradtak voltak a lábak – a felkészülés ezen szakaszában ez teljesen érthető, összességében elégedett voltam. A második mérkőzés elejébe kicsit belealudtunk, de az időkérés után sikerült megráznunk magunkat és visszajöttünk a meccsbe. Több, mint 30 gólt lőttünk, ez mindenképpen dicséretes. Az elmúlt héthez képest támadásban és védekezésben is jól látható a fejlődés, de azért van még mit kijavítanunk a bajnokság kezdetéig, elsősorban támadásban. Összességében büszke vagyok a fiúkra.

A Kecskemét öt mérkőzés után pont nélkül áll a csoportjában, utolsó meccsét már tét nélkül játszhatja le péntek este 18 órakor a Cegléd vendégeként.

KTE–Piroska Szörp–HE DO B Braun Gyöngyös 32–37 (15–19)

Gyöngyös. Vezette: Felhő, Öcsi

KTE: Feth (k), Kalmár, Bózsa, Mogyorós, Deák, Lukács 2, Szakály 7 (2), Csuzi 4, Papp I. 3, Horváth B. 5, Szeverényi 4, Gorgács 4, Hunyadi 1, Bálint 2. Vezetőedző: Tóth Norbert

Gyöngyös: Bartucz (k), Gyánti (k), Nkousa, Halász 1, Jaros, Varsandán 7 (1), Hegedűs 5, Gábori 9, Lakosy 5, Schmid 3, Gerdán, Schaffer 2 (1), Gráf 2, Jóga 3. Vezetőedző: dr. Bíró Balázs

Kiállítások: 8 perc ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2 ill. 2/2

HE DO B Braun Gyöngyös–KTE-Piroska Szörp 37–31 (20–15)

Gyöngyös. Vezette: Felhő, Öcsi

Gyöngyös: Bartucz (k), Gyánti (k), Nkousa 3, Halász 3, Jaros 6, Mátyás 2, Lakosy 5, Gulyás 2, Schmid 1, Gerdán, Schaffer 2 (1), Gyallai 5, Karnok 2, Gráf 5 (4), Jóga 1. Vezetőedző: dr. Bíró Balázs

KTE: Feth (k), Kalmár, Lukács 4, Szakály 9 (3), Csuzi 3, Papp I., Bózsa 1, Horváth B. 4, Szeverényi 4, Forgács 2, Mogyorós 1, Hunyadi 2, Bálint 1, Deák. Vezetőedző: Tóth Norbert

Kiállítások: 4 perc ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5 ill. 4/3