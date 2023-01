Szombaton Debrecenben folytatódik a bajnokság a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára. Forray Gábor legénysége az előző fordulóban alulmaradt a Szegeddel szemben, míg a cívis városiak győzni tudtak a sereghajtó Nyíregyházával szemben.

A tabellára tekintve három hely választja el egymástól a csapatokat, ám a rendkívül sűrű mezőny miatt ez csak egyetlen győzelemnyi különbséget jelent.

Ráadásul a kecskemétieknél a héten több probléma is felütötte a fejét, így a vártnál is nehezebb összecsapás vár rájuk szombaton az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban.

– Őszintén szólva már az óriási bravúr a részünkről, hogy féltáv után nem sokkal a Debrecen előtt állunk a tabellán, és nekünk sikerült a kupába való kvalifikáció, míg nekik nem – mutatott rá Forray Gábor vezetőedző. – Úgy vélem, hogy a DEAC erősebb csapat, mint mi, és ezt nem az udvariasság mondatja velem. A kosárlabdabarátok számára már jól ismert Govenst igazolták le a hetekben, vele még tovább erősödtek. A magyar magjukat rutinos kosárlabdázók alkotják, és a légiósok is minőségi játékosok. A fiatalszabálynak is utánpótlás-válogatott játékosokkal tudnak megfelelni, bő rotációval rendelkeznek. Agresszívan védekeznek, nagy nyomást gyakorolnak az ellenfelekre, fizikálisak és nagyon sokat ütköznek. Legutóbb is így őrölték fel a Nyíregyházát. Ezekre a taktikai eszközökre mindenképpen alaposan fel kellett készülnünk, igyekeztünk ennek eleget tenni. Ráadá­sul a cívis városiak számára ez a meccs élet-halál kérdése lesz, mert ha nem nyernek, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnének. Ennek fényében egy borzasztóan kemény meccsre számítok. Emellett sajnos sok problémánk is volt egész héten, mert betegségek és kisebb-­nagyobb sérülések miatt nem tudtunk teljes kerettel készülni. A meccs előtt dől majd el, hogy ki az, aki játszhat. De Nem panaszkodunk, hiszen nem szokásunk, azt pedig jól tudjuk, hogy aki pályára tud lépni, az mindent megtesz majd, hogy bravúrgyőzelmet arassunk. Szurkolóinkra most is nagyon számítunk, bízom abban, hogy biztatnak majd minket Debrecenben is – zárta gondolatait a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mestere.

Úgy gondolom, hogy a Debrecen ellen a szokásosnál is jobban kell fókuszálnunk a saját játékunkra, mind támadásban, mind védekezésben – nyilatkozta a kecskemétiek dominikai–amerikai légiósa, Marques Townes. – Az utóbbit azért hangsúlyoztam ki külön, mert a legutóbbi meccseken igen sok pontot kaptunk. Ha a védekezésünk javul, akkor van esélyünk a győzelemre Debrecenben – jelentette ki a játékos.