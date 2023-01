Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét sportigazgatója: – Ez egy derbi volt, hiszen az Aramis és mi is hasonló cipőben járunk, a lehető legjobb pozíciót akarjuk elérni a felsőház előtt. Ilyen típusú meccseken minden adódó lehetőséget ki kell használni, mi ma ezt nem tettük meg. Nem szabad két olyan gólt ajándékozni az ellenfélnek a meccs elején, mint ezt most is, és korábban is megtettük a szezon során. Fontos szituációkban nem hoztuk meg a jó döntéseket. Mindezek alapján ma egy pont járt számunkra. Ezen változtatni most már nem tudunk, 3-3-mal ért véget a mérkőzés. Már a hétfői, következő rangadóra kell készülnünk. Érződik a fáradtság több játékoson, az elmúlt hónapok folyamatos terhelése nyomot hagyott. Fontos lesz most a regeneráció, és majd ezután tudjuk megtervezni a pontos stratégiát a Veszprém elleni összecsapásra.

SG Kecskemét Futsal – Aramis SE 3-3 (1-2)

Kecskemét, 300 néző. Vezette: Czenó-Joó (Futó, Apkó)

Kecskemét: Nyerges – Bencsik, Öreglaki, Mánya, Hadnagy. Csere: Rigó, Biró, Kajtár, Dávid, Haász, Pál. Sportigazgató: Marco Gavrilovic

Aramis: Gémesi – Horváth N., Horváth Sz., Vattamány, Bognár. Csere: Molnár, Gáspár, Kövesdi, Bélavári, Lux, Moga, Fekete, Lévai. Vezetőedző: Moga Lorant

Gólszerző: Mánya (12.), Hadnagy (33.), Pál (36.) ill. Lévai (10.), Horváth Sz. (10.), Fekete (29.)