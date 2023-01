Szilviának mind a két testvére – egyébként ikrek – az egyesületben rúgták a labdát, sőt Zoltán jelenleg is ott van, ő a csapatkapitány. Mivel a Szentesi testvérek tiszaugiak, és Szilvia is onnan származik, úgy gondolták, hogy az, ami az egyesületnél történt az elmúlt időszakban, nem mehet tovább. A régi elnök regnálása alatt nem fejezték be az öltözőt, és a labdarúgók sem kapták meg azokat az eszközöket, többek között útiköltség térítéseket, amit beígért. Ezért döntöttek úgy a tiszaugiak, hogy szükséges változtatni. Az egyesületet három elnökségi tag irányítja, ezen kívül pedig huszonkilenc bejegyzett tagja van, plusz a mindenkori játékosok. Csak felnőtt csapatot működtetnek, az utánpótlásba még nem tudtak bekapcsolódni.

– Megpróbáljuk az elmúlt években felhalmozott hiányosságokat pótolni – mondta Pusztainé Szentesi Szilvia. – A csapat életében mindig én szerepet játszottam, ha segítség kellett nekik, akkor én segítséget nyújtottam. Mivel erős karakterű személy vagyok, úgy gondolom, hogy bennem láttak a fantáziát, hogy meg tudom változtatni a helyzetet. Még nem voltam elnök, amikor felvetettem, hogy az, ami az egyesületnél történik, nem mehet így tovább. Az előző három tagú elnökségnek Zoltán testvérem is a tagja volt, elnökhelyettesként is dolgozott. Azt szerettem volna, ha ő most nem lesz a közvetlen elnökségbe, összeférhetetlenség miatt. Attila már nem játékos, neki más a habitusa, csak szurkoló, de ő is tagja az egyesületnek.

Kevés olyan vármegyei harmadosztályú csapatnak van olyan lelkes szurkolótábora, mint a Tiszaugnak, még egyesületi sáluk is van, amelyek az elmúlt októberének végén érkeztek meg, amiből mindenki vásárolhat, a szurkolók vették is buzgón, ott van a mérkőzéseken a nyakukban.

A nyár végén megtörtént a váltás, így a korábbi elnöknek, aki egyben edző is volt, mennie kellett. Pusztainé Németh Lászlót kérte fel edzőnek, akit személyesen is ismert. Németh László vállalta az edzőséget, miután egy-két mérkőzésen, a régi edző távozása után, Zoltán irányította a csapatot. Szilvia szerint az, hogy játsszon is, meg a labdarúgókat is koordinálja, nem lett volna szerencsés megoldás, így Szentesi Zoltán most csak játékos, de csapatkapitány is.

Arra kérdésre, hogy milyen célt tűztek ki a csapat elé, az elnök nem adott egyértelmű választ. – Megmondom őszintén, annyira a csapattal még nem tudtam foglalkozni, mert a legelső célom az, hogy az öltöző építését be tudjuk fejezni, mert most csak hetven százalékban van kész. Megvan a kivitelező, az MLSZ bólintására várunk, hogy folytatni tudjuk a befejezését. Azt is szeretném, hogy a játékosoknak olyan eszközöket, ruhákat tudjunk biztosítani, amire szükségük van. Azt gondolom, hogy a tabellán jelenleg elfoglalt helyezésük nem tükrözi azt, ami bennük van. Leültünk a fiúkkal beszélni, és úgy gondolom, hogy őket is megviselte az, ami az egyesületnél történt. Sajnos az előző elnök még nem tudta teljesen elengedni őket, mert még mindig megy a szurkapiszka, a telefonálgatás, ami befolyásolja a fiúk teljesítményét.

– Ez a csapat jó – vette át a szó Németh László, az új tréner . – A tudásuk alapján az első háromba vártam őket, de ez eddig még nem sikerült. Az első meccsen az én hibám miatt kaptunk ki. Én más játékot akartam kérni tőlük, mint amit tudnak. Az edzőmérkőzéseken majd megpróbáljuk azt játszani, amit kérek tőlük. Szentesi Zoli is azt mondta, hogy igen váltsunk, de lassan. A felkészülés január 10-én kezdtük, a bajnokság március 4-én kezdődik. Addig minden szombatra tervezünk felkészülési mérkőzéseket. Két alkalommal a lakiteleki ifjúsági csapat ellen, majd pedig a Békés vármegyei településre, Kamutra megyünk. A többi előkészületi mérkőzés még szervezés alatt áll.

– Az őszi fordulók befejezése után elvárásom még nem nagyon lehet a csapattal szemben – vélekedett Pusztainé Szentesi Szilvia. – Majd csak akkor, amikor én is leteszek valamit az asztalra. A csapat most vár valamit tőlem, ha azt teljesítem, akkor utána én is tudok követelni. Az önkormányzat idegenbeli mérkőzésekre biztosítja a kisbuszát, ami nagy segítség. Az őszi fordulók után szerveztünk nekik egy bankettet, ahol meg is ajándékoztuk őket. Mindenkinek vásároltunk egy formatörölközőt. Vettünk hálókat, labdákat, rendeztük a villanyszámlát és ezt nem pályázati pénzből, hanem támogatásokból. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi település vagyunk, sokan mellénk álltak, és úgy gondolom, hogy a bizalmuk is visszajön. Igaz, eleinte nagyon kevés ember állt mellém, mikor elkezdtem az elnöki munkámat augusztus 27-én. Nagyon nagy erőfeszítésbe került az, hogy ideáig eljutottunk. Most kezdem látni, hogy az emberek sorakoznak a hátam mögé. Nem az az elsődleges, hogyan játszik a csapat, hanem az, hogy egységet alkossanak. Sajnos még elég széthúzó a társaság, ami nagy lelki fájdalmam, de bízom benne, hogy mindenki látja a fejlődést, és ők is alkalmazkodni fognak hozzánk. Jelenleg tizennégy főből áll a keret, akikhez szeretnénk játékosokat igazolni. Természetesen mindenki hobbiból és szeretetből játszik, fizetett játékosunk nincs. Sokszor úgy éreztük, hogy mi szurkolók jobban szerettük volna a jó eredményt, mint a fiúk. Ezt el is mondtam a banketten. Bízom benne, hogy elfogadják azt, amit szeretnénk. Aki el akart menni, az elment, vagy elmegy, mert mindenki előtt nyitva áll az ajtó. Aki maradni akar, azt viszont szívesen látjuk, de nem szeretnénk csapatbontókat, mert annak nincs értelme. Elég keményen fogalmaztam meg a szavaimat a banketten, de úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom. Aki tanul belőle az maradhat, aki nem, az mehet.

Németh László azért megfogalmazott eredményt is a bajnokság végére. – Az első ötbe várom őket, de a képzeletbeli dobogó elérése a cél. A tudásuk alapján ugyanis az első háromba bele kell, hogy férjenek. Ha arról lecsúsznak, akkor pedig az első ötbe. Nagyon jó szurkoló táborunk van, sokan elkísérnek bennünket vidékre is. Ki kell ezt a lehetőséget is használni. Ne csak magukért, de a csapatért játszanak a fiúk, tette hozzá az edző.

Tiszaug jelenleg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában a kilencedik helyet foglalja el. A harmadik helyezett Helvéciától tizenhat ponttal, az ötödik Szabadszállástól pedig tíz ponttal vannak lemaradva. Össze kell tehát fogniuk annak érekében, hogy az edző elvárásait tudják teljesíteni.