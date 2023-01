A Nemesnádudvar a tavalyi évben remekelt, hiszen előbb begyűjtötte a klub a bajnoki címet, majd az őszi szezonban minden bajnoki meccsét megnyerte a gárda. Bár a friss sikerek természetesen mindig a legemlékezetesebbek, Tamasi Edit nagyon szívesen gondol vissza a teljes esztendőre, hiszen van mire büszkének lenniük most is.

– Egyértelműen sikeres évet hagyhattunk magunk mögött, a mai napig nagyon jó érzéssel tölti el a szívemet, amikor visszagondolok a mögöttünk hagyott időszakra. Hatalmas siker volt a bajnoki cím számunkra, de rengeteget is tettünk azért, hogy végül a miénk legyen az aranyérem – mondta Tamasi Edit, a Nemesnádudvar játékos-edzője a tavalyi bajnoki cím kapcsán.

A Nemesnádudvar igyekezett reálisan belőni a célokat, így a csapat minimum érmes helyen szeretne végezni a bajnokság végén. Tamasi Edit szerint az egységesség a legnagyobb erényünk, ez a nehezebb periódusokon is rendre átsegítette eddig őket.

– A bajnokság rajta előtt az egyértelmű célunk a dobogós helyezés volt minimálisan címvédőként. Az őszi szezon kitűnően sikerült, hiszen veretlenül mehettünk pihenőre.

Nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon jó kis csapatnak lehetek az edzője. Az összetartó szellemiséget kifejezetten ki kell emelni erényeink közül, emellett az akarati tényezőkre sincs gondunk. Vannak időnként nehezebb pillanatok egy-egy mérkőzésen, ezek segítenek minket átlendíteni ezeken – tette hozzá a nemesnádudvariak trénere.

Noha mind a kilenc meccsét megnyerte eddig a címvédő, akadtak nagyon szoros csaták is ezek között. A Kalocsa és a Kiskőrös is alaposan megszorongatta már a nemesnádudvariakat, de a nyáron a Csongrád-Csanád vármegyéből érkező Tisza Volán is erős tagja lett a mezőnynek. Éppen ezért sem gondolja úgy Tamasi Edit, hogy innentől sétagalopp lenne számukra a tavaszi szezon.

– A hibátlan mérleg ellenére is azt kell mondjam, hogy sokkal erősebb az idei bajnokság véleményem szerint. Láthatóan minden csapatnál beérik a sok munka eredménye. Nehéz meccseink is voltak, az újonnan érkező Tisza Volán ellen is többek közt. Pont ezért nem is jelenteném ki, hogy lefutott lenne a bajnoki cím sorsa, még nagyon sok van hátra a végéig. Egy dolog viszont biztos, szeretnénk most már megnyerni a bajnokságot – tette hozzá Tamasi Edit a további célok kapcsán.

A Nemesnádudvar nyáron nem vállalta az NB II.-es indulást, mivel az utánpótlással kapcsolatos előírások tekintetében nem tudott volna minden követelménynek megfelelni a klub.

A bajnoki cím és az idei nyár még messze van, így egyelőre csak a tavaszi szezonra koncentrál az eddig megállíthatatlan éllovas.

– Nem tudni, hogyan és miként alakul a jövő, ami biztos, hogy nagyon sok mérkőzés van még hátra a bajnokságból. Ahogy mondtam is, nem dőlt még el semmi. Egyelőre csak és kizárólag a jelenre szeretnénk koncentrálni, hiszen nagy feladatok várnak még a lányokra – zárta gondolatait Tamasi Edit a klub terveit illetően.