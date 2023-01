A 2003-as születésű Major Szabolcs Algyőn kezdett el futballozni, majd a Tisza Volán és a SZEOL után a Honvéd-MFA akadémiájára került a gólerős játékos. 2018 februárjában igazolt Kecskemétre, másfél év alatt kétszer lett korosztályos bajnok, amihez 41 gólt tett hozzá, az U16-os bajnokságban gólkirály is lett. Ezt követően az ETO akadémián folytatta, ahol három szezont töltött el és a tartalékcsapatban a felnőttek közt is bemutatkozott. Tavaly nyáron visszatért Kecskemétre, az NB III.-as gárdában szerepelt azóta, az őszi idényben 18 meccsen kapott lehetőséget, melyek során három gólt is szerzett gólpasszai mellett.

– Nagyon boldog vagyok, hogy aláírhattam életem első profi szerződését, hosszú utat kellett idáig bejárnom, de szerencsére megvalósult az álmom. Mondhatni, hogy amiért visszatértem nyáron Kecskemétre, az eddig megvalósult. Szerettem volna bizonyítani, ez a szerződés is azt mutatja talán, hogy jó úton járok. Célom volt, hogy többször az elsőcsapatnál edzhessek már ősszel, szerencsére ez is megvalósult. Tavasszal is azért fogok dolgozni, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak, majd idővel bemutatkozhassak az NB I.-ben is – mondta Major Szabolcs.