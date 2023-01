A Kecskemét kezdte jobban a mérkőzést, Argilagos, Fundora és Farkas is kitett magáért az első percekben, így a KRC stabil előnyt tudott kiépíteni (8–4). Jókay Zoltán nem meglepő módon azonnal időt kért, hiszen csapata nem tudta elkapni a ritmust. A nyitásokkal egyik csapat sem büszkélkedhetett az első percekben, gyakorlatilag egymás hibáiból szereztek egy ideig pontokat a csapatok (10–7). Lassan, de biztosan kezdett belejönni a Pénzügyőr, Kovács is bedurrantotta a karjaiban lévő rakétákat (13–11). Szoros csata alakult ki, a Kecskemét nem akarta kiengedni a kezéből az előnyt, Fundora életerős bombája után újra kettő volt közte (17–15). Farkas Péter továbbra is kitűnő formában termelt hazai oldalon, de 19–19-nél a vendégek egyenlíteni tudtak Rása szép sánca után. Jött a hazai időkérés, amiből nagyon jól jött vissza a KRC, Baserio egy hosszú labdamenetet zárt le, így máris kettővel vezetett csapata (21–19). Jókay Zoltán is időt kért, Kovács azonnal szépített is ezután, de Argilagos gyorsan válaszolt, sőt, Baserio sánca is a helyén volt (23–20). Koncentrált maradt Nagy József csapata, így meg is szerezték a vezetést 25–21-es első szett után.

A KRC átmentette jó formáját a második játszma elejére is, Fundora pimasz ejtése után máris 3–1-re vezettek a hazaiak. A PSE felzárkózott, többször egyenlített, de a hírös városiak azt nem hagyták, hogy előnybe is kerüljenek (6–5). Sokat hibázott a címvédő, ráadásul Argilagos és Fundora rendre megtalálta a réseket (10–7), így újra a vendégek kértek először időt. Kovács hatalmas bombával kezdett ezután, Keen viszont egészen pimasz ejtéssel válaszolt.

A mérkőzés bővelkedett a hosszabb és izgalmas labdamenetekben, ezekből ebben a periódusban a Pénzügyőr kezdett el jobban kijönni, de amikor egyenlíthettek volna, jött egy rossz nyitás, majd Fundora ütött egy ászt (13–10).

Nem estek össze ettől a vendégek, a hazai hibákat kihasználva egyenlítettek, így 13–13-nál Nagy József is taktikai értekezletet tartott. A mérkőzés folyamán először előnybe került így is a PSE, de a KRC tartotta a lépést, sőt, az újabb vendég hibákat kihasználva 17–15-re lépett el. Fundora és Argigalos folyamatosan termelték a pontokat, míg a háló másik oldalán csak Kovács volt igazán hatékony. Jót tett az újabb időkérés a zöld-fehéreknek, ismét 19–19-ről vághattak neki a hajrának a csapatok egy kecskeméti időkérés után. Felváltva jöttek a pontok Fundorától és Kovácstól, de ezután két vendég pont jött (20–22). Nem hátrált meg a KRC, Keen szerencsés nyitása után egyenlített is (22–22). Ezzel azonban el is lőtte puskaporát a hajrára a hazai gárda, mely Argilagos két rossz befejezése után 22–25-re elvérzett.

Extázisban kezdett a Kecskemét a harmadik szettben, olyannyira, hogy Jókay Zoltánnak 8–2-nél már a második időkérését is el kellett használnia. Nem lehetett kizökkenteni a hazaiakat, Fundora pontja után már 11–4-re léptek el, és ezt követően sem vették le lábukat a gázpedálról. Próbálkozott a címvédő, de továbbra is sok volt a ki nem kényszerített hiba a játékukban, a hazaiak kubai triója azonban ekkor ellenálhatatlan volt (16–8). érezhetően Jókay Zoltán is kezdte „elengedni” ezt a partit, jöttek a cserék a végén. A Kecskemét jól menedzselte hajrát is, így 25–14-re nyert, ezzel 2–1-es előnybe kerülve.