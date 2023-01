A Magyar Úszó Szövetség által életre keltett Jövő Bajnokai program 2023-ban is folytatódik, a programba az idei évben rekordszámú kecskeméti versenyző verekedte be magát. Az ország kilenc régiójának a válogatott keretébe azon 12-15 éves versenyzők kerülhettek be, akik az év végi országos ranglistán vagy a nyári korosztályos bajnokságokon pontszerző helyen végeztek. A Dél-Alföldi régió lett az ország legnépesebb, ennek okán legerősebb régiója, maga mögé utasítva a budapesti régiókat is. Nagy Zoltán a BÁCSVÍZ KVSC és a régió vezetőedzője a következőképpen értékelte a kerethirdetést:

– Az év végén már sejtettük, hogy elég sok BÁCSVÍZ KVSC-s versenyző bekerülhet a legjobbak közét. Jómagam régiós vezetőedzőként január elején készítettem el a bajnokságok és a ranglisták alapján a táblázatot, amelyre végül kilenc 9 kecskeméti versenyző került fel. Még egy elnökségi jóváhagyás van hátra a hivatalos kerethirdetésig, azonban a jelen állás ezzel a létszámmal sok nagy egyesületet magunk mögé utasítottunk, mindezt az ország legerősebb régiójában. Elmondhatjuk, hogy komoly utánpótlás bázist építettünk Bács Ferenc kollégámmal együttműködve.

Meg kell említenem, hogy minden versenyzőnk a Kecskeméti Sportiskolában tanult meg úszni, ketten a nyári bajnokságon már KESI-s színekben kivívták a bekerülés jogát.

A két kecskeméti úszó klub között az együttműködés kiváló és az eredmények azt mutatják, szépen be fog érni a szakmailag egymásra épített két egyesület közös munkája.

A BÁCSVÍZ KVSC versenyzői, akik a 2023-as Jövő Bajnokai keretbe kerültek:

Bali Dorottya, Czeglédi Diána, Gróf Csaba, Kovács Nóra, Mohay Janka, Puruczki László, Szabó Letti, Szalontai Roland, Szilvási-Hazag Aliz.