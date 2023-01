Mindkét együttes hibátlan mérleggel, vesztett szett nélkül lépett tovább csoportjából, bejutva ezzel az elődöntőbe. A Bolyai csapata ott is remekelt, hiszen a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumot is 3–0-ra verte, a Kandó együttese azonban 3–0-ra kikapott a kaposváriaktól. A döntőben „bosszút állt” aztán a Bolyai, míg a Kandó megszerezte a bronzérmet, így egyik intézmény diákjai sem tértek haza üres kézzel. A győztes három egyéni címet is elvitt, Bogdán Bence a legjobb támadó, Török Soma a legjobb előkészítő, Szabó Tamás a legjobb testnevelő, felkészítő lett a zsűri döntése szerint.