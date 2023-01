Szabó István, a hírös városiak vezetőedzője a mérkőzés előtt kifejtette, hogy nem ezek azok a meccsek, amelyekre a keret formáját igyekeznek kihegyezni, a két találkozón az lesz az alapelve, hogy minden játékos ugyanannyi játékpercet kapjon, így a keretet kedden két részre osztja.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Amikor a felkészülési tervezetet készítettük, akkor a fokozatos terhelés volt a fő szempont az edzések és az edzőmeccsek tekintetében is. Az edzőtáborra négy mérkőzést terveztünk, a két keddi találkozón minden játékosnak 90 percnyi lehetőséget akartunk adni. Ezt szeretnénk most megvalósítani, reményeink szerint az időjárás sem szól közbe. Az egyik mérkőzés végül délelőtt, a másik pedig délután lesz, ez nem jelent problémát, így kényelmesen rendelkezésre tud állni teljes létszámban a stáb is. Fontos, hogy 45, 60, majd 90 perces terhelést kapjon minden játékos, mivel szükség van mindenkire, nem tudhatjuk, hogy a rajton kikkel kezdünk majd. Nem eshetünk abba a hibába, hogy valaki kisebb terhelést kap a többieknél. Hétfőn két edzést tartottunk a meccsektől függetlenül, nem erre a két találkozóra hegyeztük ki a munkát. A taktikai elemekre egyre több hangsúly tevődik, de elsődlegesen a speciális állóképességre helyeződik a fókusz ezek mellett. Jelenlegi állapotunkban azért még nagyon komoly játékra nem számítunk a két erős ellenfelünk ellen, de ezt így is terveztük. A Magdeburg ellen is így volt, szerintem abból a meccsből is tudtunk tanulni. Keményen oda fogjuk tenni magunkat, de sok fiatallal jöttünk, akiknek szintén lehetőséget akarunk adni. Nem elsősorban az eredmény a fontos, akkor sem, ha én személy szerint minden meccsen nyerni szeretnék is, hanem az, hogy bizonyos zónákban hogyan játszunk, hogyan megyünk át különböző fázisokba, akár védekezésben, akár támadásban. Ez a lényeg, hogy ezeket tanuljuk meg, ha ez rendben lesz, akkor elégedett leszek.

A Rapid elleni találkozó korábban, magyar idő szerint délelőtt 9 óra 30 perckor kezdődik majd, míg a Craiova elleni 16 órakor.