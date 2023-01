Szabó István a keddi mérkőzéseken 90 perces tervezett adni minden játékosának, ennek megfelelően két részre osztotta keretét, csupán néhány cserét nevezett a kispadra. A Rapid ellen a KTE a Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald – Banó-Szabó, Meszhi (Nikitscher 46.), Szuhodovszki – Tóth B. fölállásban futott ki a pályára.

Jól kezdett a kecskeméti gárda, Katona már a 4. percben helyzetbe került, de lest jelzett a partjelző. A folytatásban Kait fejelt kapufát egy szöglet után a másik oldalon, de a játékban inkább a kecskeméti akarat érvényesült. A 19. percben Grünvald passzolt középre balról, Banó-Szabó laposan lőtt, de a kapus hárítani tudott. Másodpercekkel ezután Banó-Szabó már középre tekert, Tóth hosszún érkezve a hálóba is fejelt, ám a partjelző felemelte zászlóját. A 29. percben Katona hozta ziccerbe Banó-Szabót, akinek lapos lövését a bevetődő védő még megállította, de a lecsorgót Katona már bepasszolta, 0–1. Szünet előtt megint Banó-Szabó próbálkozott 16 méterről, de mellé tekert.

Szünetben a Rapid szinte teljes sorát lecserélte, Szabó István csak egy helyen változtatott, Meszhit váltotta Nikitscher. Frissebben és gyorsabban kezdte a játékrészt a bukaresti gárda, az 50. percben Ionita húzott befelé jobbról, majd ballal a hosszú felsőbe tekert, 1–1. Alig két percet kellett várni a fordításra, Luckassen erőszakosan tört kapura, majd kilőtte a jobb alsó sarkot, 2–1. Az 56. percben Nagy előtt adódott sansz az egyenlítésre, de ígéretes helyzetből a jobb alsó mellé lőtt. A 61. percben védhetetlen gól lőtt a Rapid, egy szöglet után Crepulja elé került a labda, aki egy pattanás után kilőtte 19 méterről a jobb felső sarkot, 3–1. Lehetőség ezután is volt a kecskemétiek számára a zárkózásra, de Tóth gólját visszahúzás miatt nem adták meg, majd Grünvald sem találta el ígéretes helyzetben a kaput.

Rapid Bucuresti (román I. osztály) – Kecskeméti TE 3-1 (0-1)

– Nagyon várjuk ezeket a találkozókat, mert a mérkőzés a legjobb visszajelzés – értékelt Szabó István, a kecskemétiek mestere. – Nagyon jó csapattal találkoztunk, aki megnézi, láthatja ezt az értékükből is, de elég csak annyit kiemelni, hogy a csapatkapitányunk portugál bajnok és Európa Liga-győztes volt korábban például. Ettől függetlenül az első félidőben megérdemelten szereztük meg a vezetést, nagyon jól is játszottunk, de az együttes védekezésünkbe annak ellenére is csúsztak hibák, hogy nem kaptunk gólt. A második félidőre szinte teljes sort cserélt ellenfelünk, mi csak kényszerű okokból váltottunk egyet a szünetben, mert a 90 perces terhelés volt a cél. Nem mentség, de tény, hogy a fizikális terhelés ezen időszakában nagyon nehéz tulajdonképpen két friss csapattal is találkozni. Ott volt aztán egy tizenöt perces rossz időszakunk, amikor a Rapid nagyon gyorsan fordítani tudott. Emiatt mérges vagyok, mert sokkal stabilabbnak kell lenni egy ilyen időszakban. Kiegyenlített lett a folytatást, ennek az a tanulsága, hogy egy olyan meccset buktunk el 3-1-re, amiben sokkal több volt, minimum a döntetlen, de akár a győzelem lehetősége is.